Как сохранить продукты свежими в летнюю жару

Одними из самых опасных продуктов являются мясо и птица – срок их годности, как в сыром, там и в готовом виде, очень короткий, а последствия интоксикации очень серьезные. Так, жареное мясо может храниться в холодильнике в течение 36 часов, котлеты и биточки, субпродукты и паштеты – до суток. Копченая птица - до трех суток, но строго при температуре от +2 до +6 градусов, отмечают специалисты портала здоровое-питание.рф.

© СОВА

Свежие овощи и зелень лучше употреблять сразу, так в них больше витаминов. После мытья и нарезки срок хранения ограничен 18 часами. Любой салат, заправленный соусом, можно кушать только в течение 12 часов.

Длительность хранения гарниров, например, вареного картофеля, гречки или тушеных овощей, ограничена 16 часами.

Блюда из рыбы безопасны только в течение суток - если они находились в холодильнике.

Молочные продукты – молоко, сливки, сыворотка – остаются свежими в течение 36 часов в прохладных условиях. Ряженка, кефир, творог и домашний сыр - их лучше съесть в течение 72 часов. Пирожные и торты в зависимости от крема и начинки хранятся в холодильнике от суток до трех.

Ранее мы рассказали, как выбирать и хранить суши и роллы.