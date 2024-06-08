Названы продукты, которые помогут восполнить дефицит коллагена

Повысить уровень коллагена, при дефиците которого кожа теряет упругость, помогут кальмары, кедровые орехи, сельдь и другие продукты. Об этом рассказала интегративный нутрициолог, парафармацевт Иоланта Лангауэр, сообщает "Доктор 24".

Эксперт напомнила, что коллагеном называется структурный белок, который присутствует во всех органах. Он также есть в сосудах и коже. При этом достаточное количество вещества делает ее гладкой и упругой, а его дефицит приводит к ее истончению и возникновению морщин, из-за чего человек начинает выглядеть старше своего возраста.

Врач рассказала, что данный белок содержится в костных бульонах, холодце и заливном. Однако она отметила, что для его усвоения необходимо употреблять и другие продукты, в составе которых содержатся различные витамины и микроэлементы.

Так, по ее словам, в сыре содержится аминокислота лизин. Она повышает прочность сосудов и способствует улучшению состояния хрящевой ткани, состоящей из коллагена.

Витамин C, который в большом количестве содержится в красном болгарском перце, является антиоксидантом, способствующим усвоению коллагена. Нутрициолог подчеркнула, что для этого достаточно съедать один перец в день.

Также врач обратила внимание на кедровые орехи, которые богаты цинком. Этот микроэлемент существенно влияет на иммунную систему и делает вид волос, кожи и ногтей более здоровым.

Кроме того, эксперт рекомендовала есть кальмара, в котором содержится белок, улучшающий качество мышц, а также рекордное количество меди (150% суточной нормы). Она имеет высокое значение для усвоения железа и коллагена, уточнила нутрициолог.

Также важно употреблять сельдь, заявила специалист. Этот продукт способствует усвоению коллагена за счет высокого содержания омега-3. Данная аминокислота помогает предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и ригидности (жесткости) коллагеновых волокон. Эту рыбу эксперт посоветовала употреблять один-два раза в неделю.

Ранее нутрициолог Зоя Богданова рассказала, что соя противопоказана людям с гипотиреозом. Это связано с тем, что содержащиеся в ней фитоэстрогены нейтрализуют вещества, необходимые пациентам для регуляции образования гормонов щитовидной железы, уточнила врач. Она подчеркнула, что в чистом виде сою не рекомендуется давать и детям до трех лет.