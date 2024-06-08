Россиян хотят поить верблюжьим молоком

На Петербургском международном экономическом форуме член делегации Омана и генеральный директор компании Oman Food Investment Holding Co. Мухаммед Аль-Харси выразил желание поставлять в Россию финики и верблюжье молоко, передает ТАСС. Он отметил, что уже существуют партнерские отношения с некоторыми торговыми компаниями в России и работа над улучшением торговли между двумя странами.

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Кроме того, Оман ищет потенциальных партнеров для продажи своих продуктов, включая финики, верблюжье молоко и рыбную продукцию.

Ранее член Российского совета по международным делам Кирилл Бабаев на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Китай составляет менее 40% от всего торгового оборота РФ, поэтому о зависимости от республики речь не идет. При этом, по его словам, еще два-три года назад торговля с Европой составляла примерно 70%.

До этого политолог Андрей Кортунов заявил, что отношения Китая с Россией и Украиной идут параллельно. Эксперт подчеркнул, что Москва при этом является более приоритетным партнером для Пекина. По его словам, в отношениях между государствами успел сложиться определенный алгоритм.