Как приготовить кофе дома: пять самых частых ошибок

Многие привыкли начинать утро с кофе, который дает бодрость и настроение на весь день. Тем не менее, напиток не всегда получается таким же вкусным, как в кофейне. Эксперты из онлайн-сервиса Torrefacto перечислили наиболее распространенные ошибки при приготовлении кофе, передает издание Marieclaire.

Несвежее зерно

Лучше всего подходят свежеобжаренные зерна: желательно, чтобы между сбором и заваркой прошло не более двух месяцев. Все дело в эфирных маслах, которые при длительном взаимодействии с кислородом исчезают, в связи с чем кофе становится пресным на вкус.

Специалисты советуют обратить внимание на дату изготовления на упаковке. Официальный срок хранения кофе составляет 12 месяцев, поэтому вполне вероятно, что при покупке вы получите напиток, обжаренный год назад.

Свежие зерна чрезвычайно сложно найти на магазинной полке. Можно приобрести их в специализированных онлайн-магазинах или кофейнях.

Емкость с кофе необходимо каждый раз герметично закрывать. Эксперты напоминают, что использовать все зерна стоит примерно за две недели, иначе напиток начнет «стареть».

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Неверный помол

Степень помола зерна критична для способа заваривания кофе. Например, если вы предпочитаете заваривать напиток в гейзерной кофеварке, то вам нужно выбрать средний помол. Если же вы используете турку, то здесь подойдет мелкий помол. Для френч-пресса подходит помол крупной степени, иначе частички кофе пройдут через сетку поршня.

Для любителей эспрессо эксперты напомнили о необходимости обратить внимание на то, как выглядят струйки кофе: они должны быть однородными и коричневого цвета. Если кофе едва капает, помол следует увеличить. Напротив, светлые и толстые струйки сигнализируют о том, что напиток не успел вывариться, а помол стоит уменьшить.

Неподходящая кофемолка

Оборудование должно обеспечить равномерный помол кофе, чтобы все частички были одного размера. Специалисты сравнивают этот процесс с жаркой картофеля: одинаковые кусочки готовятся за примерно одно и то же время, а слишком большие не успеют обжариться.

Кофемолки бывают разных типов – ножевые и жерновые. Первый тип представляет из себя блендер с вращающимися ножами. С их помощью можно размолоть зерна до максимально мелких размеров. Второй вид кофемолок помогает протереть кофе между стальными и керамическими жерновами, что обеспечивает равномерный помол. Жерновые кофемолки могут быть как ручными, так и электрическими.

Плохая вода

Если взять воду из-под крана, вероятность того, что кофе получится невкусным, очень высока. Подобная вода может содержать в себе различные примеси или просто быть неприятной на вкус. Поскольку она составляет 98% напитка, это непременно скажется на нем.

Эксперты настоятельно рекомендуют приобретать воду в бутылках. Обратите внимание на ее состав: хлора стоит избегать, а общая минерализация должна составлять от 50 до 175 мг на литр.

Мало кофе

Вкус напитка напрямую зависит от пропорций: лучше всего брать 6 г кофе на 100 мл воды. Если у вас имеются под рукой кухонные весы, обязательно воспользуйтесь ими, так как ложкой точно измерить нужный вес не всегда возможно.