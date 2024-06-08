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С мясом и кефиром: 3 рецепта окрошки от шеф-повара

Наверное, окрошка — самый летний суп, который можно представить. Шеф-повар Сергей Власенко подсказал Womanhit три самых вкусных рецепта освежающего блюда.

Три рецепта окрошки от шеф-повара
© globallookpress

Кефирная окрошка

Что нам понадобится:

  • Кефир — 1 л;
  • Газированная вода — 0.5 л;
  • Вареная колбаса — 300 г;
  • Яйца — 4 шт;
  • Картофель — 5 шт;
  • Огурец — 3 шт;
  • Редис — 125 г;
  • Зеленый лук — по вкусу;
  • Зелень по вкусу;
  • Лимон перед подачей.

Как готовим:

  1. Варим картофель в кожуре, также отвариваем яйца;
  2. Очищаем вареные овощи, нарезаем кубиками среднего размера;
  3. Свежие овощи также нарезаем, редис режем кружками;
  4. К нарезанным овощам добавляем лимон;
  5. Смешиваем воду с кефиром и заливаем овощи.

Окрошка с грибами

Что нам понадобится:

  • Вареная веганская колбаса — 100 г;
  • Грибы соленые — 100 г;
  • Вареный картофель — 2 шт;
  • Маленькие огурцы — 2 шт;
  • Редис — 4 шт;
  • Морковь по-корейски — 50 г;
  • Квас — 500 мл;
  • Зелень по вкусу.

Как готовим:

  1. Все ингредиенты нарезаем кубиками, кроме редиса — его режем кольцами;
  2. Смешиваем овощи вместе с корейской морковью и уже после этого добавляем квас порционно;
  3. Добавляем зелень и специи по вкусу.

Мясная окрошка

Что нам понадобится:

  • Мясо (разыне виды) — 300 г;
  • Вяленое мясо — 100 г;
  • Яйца — 6 шт;
  • Огурцы — 4 шт;
  • Квас — 2 л;
  • Сметана — 200 г;
  • Горчица — 1 ч. л;
  • Зелень по вкусу.

Как готовим:

  1. Варим яйца, далее оставляем остужаться;
  2. Промываем мясо и обжариваем на сковороде или в духовке;
  3. Мясо, как и яйца, остужаем;
  4. Яйца нарезаем кубиками, одно откладываем и удаляем из него желток, который оставляем;
  5. Режем мясо и огурцы кубиками;
  6. Измельчаем зелень;
  7. Желток соединяем с горчицей и превращаем его в густую массу;
  8. Добавляем к яйцу с горчицей сметану;
  9. Заливаем все ингредиенты квасом и ставим в холодильник;
  10. Через полчаса можно подавать уже настоявшееся блюдо.
Еда
Сергей Власенко