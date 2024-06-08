Три рецепта окрошки от шеф-повара

С мясом и кефиром: 3 рецепта окрошки от шеф-повара
Наверное, окрошка — самый летний суп, который можно представить. Шеф-повар Сергей Власенко подсказал Womanhit три самых вкусных рецепта освежающего блюда.
Кефирная окрошка
Что нам понадобится:
- Кефир — 1 л;
- Газированная вода — 0.5 л;
- Вареная колбаса — 300 г;
- Яйца — 4 шт;
- Картофель — 5 шт;
- Огурец — 3 шт;
- Редис — 125 г;
- Зеленый лук — по вкусу;
- Зелень по вкусу;
- Лимон перед подачей.
Как готовим:
- Варим картофель в кожуре, также отвариваем яйца;
- Очищаем вареные овощи, нарезаем кубиками среднего размера;
- Свежие овощи также нарезаем, редис режем кружками;
- К нарезанным овощам добавляем лимон;
- Смешиваем воду с кефиром и заливаем овощи.
Окрошка с грибами
Что нам понадобится:
- Вареная веганская колбаса — 100 г;
- Грибы соленые — 100 г;
- Вареный картофель — 2 шт;
- Маленькие огурцы — 2 шт;
- Редис — 4 шт;
- Морковь по-корейски — 50 г;
- Квас — 500 мл;
- Зелень по вкусу.
Как готовим:
- Все ингредиенты нарезаем кубиками, кроме редиса — его режем кольцами;
- Смешиваем овощи вместе с корейской морковью и уже после этого добавляем квас порционно;
- Добавляем зелень и специи по вкусу.
Мясная окрошка
Что нам понадобится:
- Мясо (разыне виды) — 300 г;
- Вяленое мясо — 100 г;
- Яйца — 6 шт;
- Огурцы — 4 шт;
- Квас — 2 л;
- Сметана — 200 г;
- Горчица — 1 ч. л;
- Зелень по вкусу.
Как готовим:
- Варим яйца, далее оставляем остужаться;
- Промываем мясо и обжариваем на сковороде или в духовке;
- Мясо, как и яйца, остужаем;
- Яйца нарезаем кубиками, одно откладываем и удаляем из него желток, который оставляем;
- Режем мясо и огурцы кубиками;
- Измельчаем зелень;
- Желток соединяем с горчицей и превращаем его в густую массу;
- Добавляем к яйцу с горчицей сметану;
- Заливаем все ингредиенты квасом и ставим в холодильник;
- Через полчаса можно подавать уже настоявшееся блюдо.