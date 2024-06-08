Рецепт торта с фисташковым кремом и земляникой

Летом нельзя упускать момент насладиться свежими ягодами и всеми блюдами, которые можно с ними приготовить. Предлагаем отличный рецепт с земляникой, который захочется воплотить как можно скорее.

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Ингредиенты:

Для основы:

Сливочное масло — 80 г;

Соль — 2 г;

Сахарная пудра — 55 г;

Миндальная мука — 20 г;

Яйца — 38 г;

Мука — 150 г.

Для фисташкового крема:

Яйца отборная категория — 1 шт;

Яичный желток большой — 1 шт;

Сахар — 80 г;

Вод — 60 г;

Экстракт ванили — 1/2 ч. л;

Маскарпоне комнатной температуры — 200 г;

Фисташковая паста — 1 ст. л.

Для украшения:

Земляника — по вкусу.

Процесс приготовления: