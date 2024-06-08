Рецепт торта с фисташковым кремом и земляникой

Настоящее летнее удовольствие: торт с фисташковым кремом и земляникой
Летом нельзя упускать момент насладиться свежими ягодами и всеми блюдами, которые можно с ними приготовить. Предлагаем отличный рецепт с земляникой, который захочется воплотить как можно скорее.
Ингредиенты:
Для основы:
- Сливочное масло — 80 г;
- Соль — 2 г;
- Сахарная пудра — 55 г;
- Миндальная мука — 20 г;
- Яйца — 38 г;
- Мука — 150 г.
Для фисташкового крема:
- Яйца отборная категория — 1 шт;
- Яичный желток большой — 1 шт;
- Сахар — 80 г;
- Вод — 60 г;
- Экстракт ванили — 1/2 ч. л;
- Маскарпоне комнатной температуры — 200 г;
- Фисташковая паста — 1 ст. л.
Для украшения:
- Земляника — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Для основы перемешать сахарную пудру, соль, оба вида муки. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перемешать насадкой миксера лист до состояния крошки. Добавить яйца и быстро замесить тесто. Раскатать между двумя листами пекарской бумаги до 4 мм. Убирать в холодильник на несколько часов (ночь);
- Вырезать круг 18 см с помощью кольца и нужной ширины полоски (бока тарта). Сделать основу для тарта и снова убрать вместе с формой в холод на час. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке до золотистого состояния;
- Для крема в сотейнике смешать воду с сахаром и на среднем огне варить до 116 градусов. Не перемешивать;
- Взбить в миксере яйцо и желток, сначала на невысокой скорости, а затем увеличить скорость и взбивать, пока масса не станет более плотной и светло-желтой. Не выключая миксер, медленно тонкой струйкой влить сироп во взбивающиеся яйца. Взбивать до остыванния смеси до 38-40C. Добавить маскарпоне постепенно кусочками, продолжая взбивать, пока не получится гладкий крем. Далее добавить столовую ложку фисташковой пасты и тщательно перемешать;
- На охлажденную основу выложить остывший крем, сверху добавить землянику.