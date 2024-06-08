Рецепт вкусных и нежных сырников

Многим известен классический рецепт сырников на завтрак. Однако один ингредиент сделает из этого популярного блюда нечто нежное и вкусное. Рецепт прост в исполнении и при этом оригинален.

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Для вкуснейших сырников понадобится 500 граммов творога 5%, 100 граммов муки, 60 граммов сахара, два яйца категории С0, три столовые ложки растительного масла для жарки и две столовые ложки мака.

Мак нужно замочить на 15–20 минут в прохладной воде, после отжать и немного подсушить. Творог следует взбить блендером, добавить яйца, сахар, муку и мак. Смесь тщательно перемешать и сформировать сырники. После их обжарить на сковороде до полной готовности.

Блюдо готово. Его можно подавать со сметаной и свежими фруктами.

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