Нечто новое вместо яиц и хлеба: чудо-добавка сделает котлеты еще вкуснее

Каждая хозяйка готовит котлеты по своему уникальному рецепту. Однако опытные знают, что котлеты можно сделать в разы вкуснее и сочнее, заменив хлеб и яйца одним простым ингредиентом, который можно найти в каждом доме.

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Вариант котлет на яйцах и булке подходит не всем. Если вы ищете альтернативу, то попробуйте добавить в фарш картофель. Этот овощ позволит сохранить идеальную форму блюда во время приготовления. Картофель придаст котлетам сочности.

Для приготовления овощ нужно очистить от кожуры, измельчить на терке, отжать массу и добавить ее в фарш. На килограмм мяса потребуется четыре картофелины среднего размера.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что идеальные котлеты можно приготовить и без большого количества ингредиентов. Вот уникальный рецепт этого блюда и добавка, которая заставит забыть о панировке. Для приготовления вкусных котлет понадобятся: одна луковица, 500 граммов любого фарша, соль и перец, растительное масло для жарки и суперингредиент — чайная ложка соды.

До этого стал известен рецепт кокосового крем-брюле, который традиционно входит в меню ПМЭФ. Это вкусный десерт с нежным кремовым наполнением и хрустящей карамельной корочкой.