Летняя выпечка: четыре рецепта для дачных посиделок

Лето — прекрасное время для выпечки с сезонными ягодами. Пользуйтесь изобилием урожая и готовьте пироги для дачных посиделок с друзьями и близкими. Предлагаем отличные рецепты.

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Пирог с ревенем и клубникой

Ингредиенты:

Ревень — 400 г

Клубника — 400 г

Мука — 420 г + для обсыпки

Сливочное масло — 220 г

Вода — 100 мл

Сахар — 150 г. + для посыпки

Соль — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Соедините 350 г муки и соль. Разотрите в крошку с 200 г холодного масла. Постепенно влейте воду и быстро замесите тесто. Разделите тесто на две равные части. Сформируйте из них круги. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час. Разогрейте духовку до 220°C. Подготовьте круглую форму для запекания диаметром 22 см. Очистите ревень. Нарежьте его и клубнику. Смешайте с 70 г муки и сахаром. Присыпьте стол мукой. Раскатайте первую порцию теста в тонкий пласт. Осторожно перенесите в форму, прижмите ко дну и стенкам. Наполните основу начинкой. Сверху выложите оставшийся кусочек масла. Накройте пластом из второй части теста. Подровняйте и защипните края. Сделайте в центре пирога несколько надрезов. Посыпьте его сахаром. Выпекайте 20 минут. Уменьшите температуру до 180°C и готовьте ещё около 40 минут до румяности.

Пирог со сливами

Ингредиенты:

Сливочное масло — 130 г

Сахар — 150 г

Яйцо — 2 шт

Мука — 160 г

Слива — 6 шт

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Мягкое сливочное масло взбить с сахаром. По одному вбить яйца и взбить до однородной гладкой массы. Отдельно смешать муку, разрыхлитель, корицу и соль. Смешать с масляно-яичной смесью. Подготовить форму диаметром 20 см — смазать маслом, присыпать мукой. Выложить тесто в подготовленную форму. Сверху выложить нарезанные пополам или на четвертинки сливы. Присыпать верх сахаром и корицей. Выпекать в разогретой до 175°С духовке до готовности, то есть до сухой шпажки.

Малиновый тарт

Ингредиенты:

Малина — 200 г

Мука — 150 г

Сахар — 150 г

Яйца — 2 яйца

Разрыхлитель — 5 г

Греческий йогурт — 3 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Сливки (23%) — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

Форму для выпекания смазываем маслом и обильно выкладываем ягоды. Подготовим карамель. К 70 г сахара добавляем 30 мл воды и сливки. Ставим на плиту, доводим до кипения, снижаем температуру и ждем пока масса не станет коричневого цвета. Ничем нельзя мешать карамель, только если чуть потряхивать сотейник. Выливаем карамель на ягоды. Взбиваем растопленное масло с 80 г сахара. Добавляем греческий йогурт и снова взбиваем. Вводим яйца и взбиваем, просеиваем муку, разрыхлитель и щепотку соли, снова взбиваем. Тесто выливаем на ягоды и отправляем в печь при 180°С на 40-45 минут. Испекшийся пирог накрываем тарелкой и переворачиваем.

Творожный пирог с абрикосами

Ингредиенты:

Творог — 300 г

Яйцо — 3 шт

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 150 г

Мука — 230 г

Соль — 0,5 ч. л.

Ванилин — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Абрикос — 100 г

Процесс приготовления: