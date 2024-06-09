Летняя выпечка: четыре рецепта для дачных посиделок
Лето — прекрасное время для выпечки с сезонными ягодами. Пользуйтесь изобилием урожая и готовьте пироги для дачных посиделок с друзьями и близкими. Предлагаем отличные рецепты.
Пирог с ревенем и клубникой
Ингредиенты:
- Ревень — 400 г
- Клубника — 400 г
- Мука — 420 г + для обсыпки
- Сливочное масло — 220 г
- Вода — 100 мл
- Сахар — 150 г. + для посыпки
- Соль — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
- Соедините 350 г муки и соль. Разотрите в крошку с 200 г холодного масла. Постепенно влейте воду и быстро замесите тесто.
- Разделите тесто на две равные части. Сформируйте из них круги. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час.
- Разогрейте духовку до 220°C. Подготовьте круглую форму для запекания диаметром 22 см.
- Очистите ревень. Нарежьте его и клубнику. Смешайте с 70 г муки и сахаром.
- Присыпьте стол мукой. Раскатайте первую порцию теста в тонкий пласт. Осторожно перенесите в форму, прижмите ко дну и стенкам.
- Наполните основу начинкой. Сверху выложите оставшийся кусочек масла. Накройте пластом из второй части теста. Подровняйте и защипните края.
- Сделайте в центре пирога несколько надрезов. Посыпьте его сахаром.
- Выпекайте 20 минут. Уменьшите температуру до 180°C и готовьте ещё около 40 минут до румяности.
Пирог со сливами
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 130 г
- Сахар — 150 г
- Яйцо — 2 шт
- Мука — 160 г
- Слива — 6 шт
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Корица — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
- Мягкое сливочное масло взбить с сахаром. По одному вбить яйца и взбить до однородной гладкой массы.
- Отдельно смешать муку, разрыхлитель, корицу и соль. Смешать с масляно-яичной смесью.
- Подготовить форму диаметром 20 см — смазать маслом, присыпать мукой. Выложить тесто в подготовленную форму. Сверху выложить нарезанные пополам или на четвертинки сливы. Присыпать верх сахаром и корицей.
- Выпекать в разогретой до 175°С духовке до готовности, то есть до сухой шпажки.
Малиновый тарт
Ингредиенты:
- Малина — 200 г
- Мука — 150 г
- Сахар — 150 г
- Яйца — 2 яйца
- Разрыхлитель — 5 г
- Греческий йогурт — 3 ст. л.
- Сливочное масло — 50 г
- Сливки (23%) — 2 ст. л.
Процесс приготовления:
- Форму для выпекания смазываем маслом и обильно выкладываем ягоды.
- Подготовим карамель. К 70 г сахара добавляем 30 мл воды и сливки. Ставим на плиту, доводим до кипения, снижаем температуру и ждем пока масса не станет коричневого цвета. Ничем нельзя мешать карамель, только если чуть потряхивать сотейник.
- Выливаем карамель на ягоды.
- Взбиваем растопленное масло с 80 г сахара. Добавляем греческий йогурт и снова взбиваем. Вводим яйца и взбиваем, просеиваем муку, разрыхлитель и щепотку соли, снова взбиваем.
- Тесто выливаем на ягоды и отправляем в печь при 180°С на 40-45 минут.
- Испекшийся пирог накрываем тарелкой и переворачиваем.
Творожный пирог с абрикосами
Ингредиенты:
- Творог — 300 г
- Яйцо — 3 шт
- Сливочное масло — 100 г
- Сахар — 150 г
- Мука — 230 г
- Соль — 0,5 ч. л.
- Ванилин — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Абрикос — 100 г
Процесс приготовления:
- В глубокой миске соединить творог, яйца, сахар и растопленное сливочное масло.
- Пробить все ингредиенты погружным блендером до состояния пюре.
- Добавить просеянную муку, соль, ванилин, разрыхлитель и перемешать.
- Форму диаметром 20 сантиметров застелить пергаментной бумагой. Распределить тесто по форме.
- Абрикосы разрезать пополам, извлечь косточки и аккуратно уложить половинки абрикосов сверху на творожную основу.
- Выпекать при 180°С до готовности.