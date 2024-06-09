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Летняя выпечка: четыре рецепта для дачных посиделок

Лето — прекрасное время для выпечки с сезонными ягодами. Пользуйтесь изобилием урожая и готовьте пироги для дачных посиделок с друзьями и близкими. Предлагаем отличные рецепты.

Летняя выпечка: четыре рецепта для дачных посиделок
© РИА Новости

Пирог с ревенем и клубникой

Ингредиенты:

  • Ревень — 400 г
  • Клубника — 400 г
  • Мука — 420 г + для обсыпки
  • Сливочное масло — 220 г
  • Вода — 100 мл
  • Сахар — 150 г. + для посыпки
  • Соль — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Соедините 350 г муки и соль. Разотрите в крошку с 200 г холодного масла. Постепенно влейте воду и быстро замесите тесто.
  2. Разделите тесто на две равные части. Сформируйте из них круги. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час.
  3. Разогрейте духовку до 220°C. Подготовьте круглую форму для запекания диаметром 22 см.
  4. Очистите ревень. Нарежьте его и клубнику. Смешайте с 70 г муки и сахаром.
  5. Присыпьте стол мукой. Раскатайте первую порцию теста в тонкий пласт. Осторожно перенесите в форму, прижмите ко дну и стенкам.
  6. Наполните основу начинкой. Сверху выложите оставшийся кусочек масла. Накройте пластом из второй части теста. Подровняйте и защипните края.
  7. Сделайте в центре пирога несколько надрезов. Посыпьте его сахаром.
  8. Выпекайте 20 минут. Уменьшите температуру до 180°C и готовьте ещё около 40 минут до румяности.

Пирог со сливами

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 130 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйцо — 2 шт
  • Мука — 160 г
  • Слива — 6 шт
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром. По одному вбить яйца и взбить до однородной гладкой массы.
  2. Отдельно смешать муку, разрыхлитель, корицу и соль. Смешать с масляно-яичной смесью.
  3. Подготовить форму диаметром 20 см — смазать маслом, присыпать мукой. Выложить тесто в подготовленную форму. Сверху выложить нарезанные пополам или на четвертинки сливы. Присыпать верх сахаром и корицей.
  4. Выпекать в разогретой до 175°С духовке до готовности, то есть до сухой шпажки.

Малиновый тарт

Ингредиенты:

  • Малина — 200 г
  • Мука — 150 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 2 яйца
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Греческий йогурт — 3 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сливки (23%) — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Форму для выпекания смазываем маслом и обильно выкладываем ягоды.
  2. Подготовим карамель. К 70 г сахара добавляем 30 мл воды и сливки. Ставим на плиту, доводим до кипения, снижаем температуру и ждем пока масса не станет коричневого цвета. Ничем нельзя мешать карамель, только если чуть потряхивать сотейник.
  3. Выливаем карамель на ягоды.
  4. Взбиваем растопленное масло с 80 г сахара. Добавляем греческий йогурт и снова взбиваем. Вводим яйца и взбиваем, просеиваем муку, разрыхлитель и щепотку соли, снова взбиваем.
  5. Тесто выливаем на ягоды и отправляем в печь при 180°С на 40-45 минут.
  6. Испекшийся пирог накрываем тарелкой и переворачиваем.

Творожный пирог с абрикосами

Ингредиенты:

  • Творог — 300 г
  • Яйцо — 3 шт
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сахар — 150 г
  • Мука — 230 г
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Ванилин — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Абрикос — 100 г

Процесс приготовления:

  1. В глубокой миске соединить творог, яйца, сахар и растопленное сливочное масло.
  2. Пробить все ингредиенты погружным блендером до состояния пюре.
  3. Добавить просеянную муку, соль, ванилин, разрыхлитель и перемешать.
  4. Форму диаметром 20 сантиметров застелить пергаментной бумагой. Распределить тесто по форме.
  5. Абрикосы разрезать пополам, извлечь косточки и аккуратно уложить половинки абрикосов сверху на творожную основу.
  6. Выпекать при 180°С до готовности.
Еда