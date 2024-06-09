Вот как нужно готовить любое мясо: секретные добавки для мягкости

Любому куску мяса можно придать мягкости. Для этого нужно знать секретные ингредиенты. Даже кусок старой жилистой свинины станет мягким и сочным.

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Из такого мяса не получится сделать сочный стейк, однако жаркое получится отличным. Существуют продукты-помощники, которые размягчат мясо.

Один из таких — лук. Ни одно мясное блюдо не обходится без него. Лук можно нарезать любым способом, смешать с мясом в пропорции 1:1 и оставить под прессом.

Также к мясу можно добавить горчицу. Она может быть в виде порошка или жидкого соуса. Горчица размягчит мясные волокна и добавит пикантный аромат и легкую остроту. Цельный кусок мяса нужно обмазать горчицей и выдержать 15–20 минут, а затем пожарить или отправить в духовку.

Хорошо размягчает мясо и алкоголь. Подойдут сухое вино, пиво и водка. Кусок можно замочить в вине, а водку (50г) добавить в готовящееся жаркое или рагу. В пиве можно потушить свинину или говядину.

Стейк из свинины — отличный вариант для того, чтобы быстро сделать обед или ужин. Однако это мясо легко можно пересушить, если неправильно его приготовить. Ранее NEWS.ru рассказывал, как приготовить нежный стейк из свинины.