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Вкусная и красивая закуска: готовим свекольные кулечки с творожной начинкой

Если вы любите свеклу, этот рецепт для вас!

Вкусная и красивая закуска: готовим свекольные кулечки с творожной начинкой
© Соцсети

Аппетитные кулечки из молодого корнеплода с творожной начинкой станут как симпатичной закуской, так и отдельным блюдом.

Ингредиенты:

  • 1 крупная свекла
  • 300 г творога
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 веточки укропа
  • 2 ст. л. сметаны
  • 50 г грецких орехов
  • 50 г листочков молодой свеклы
  • соль по вкусу

Процесс приготовления:

  • Свеклу отварить в кожуре до готовности. Остудить.
  • Измельчить чеснок и всю зелень. Мелко порубить орехи.
  • Творог хорошенько размять или пробить блендером. Смешать все ингредиенты для начинки, посолить.
  • Свеклу нарезать тонкими кружочками. На каждый выкладывать начинку и свернуть кулечком.
Еда