Вкусная и красивая закуска: готовим свекольные кулечки с творожной начинкой

Если вы любите свеклу, этот рецепт для вас!

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Аппетитные кулечки из молодого корнеплода с творожной начинкой станут как симпатичной закуской, так и отдельным блюдом.

Ингредиенты:

1 крупная свекла

300 г творога

2 зубчика чеснока

2 веточки укропа

2 ст. л. сметаны

50 г грецких орехов

50 г листочков молодой свеклы

соль по вкусу

Процесс приготовления: