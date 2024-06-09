Вкусная и красивая закуска: готовим свекольные кулечки с творожной начинкой
Если вы любите свеклу, этот рецепт для вас!
Аппетитные кулечки из молодого корнеплода с творожной начинкой станут как симпатичной закуской, так и отдельным блюдом.
Ингредиенты:
- 1 крупная свекла
- 300 г творога
- 2 зубчика чеснока
- 2 веточки укропа
- 2 ст. л. сметаны
- 50 г грецких орехов
- 50 г листочков молодой свеклы
- соль по вкусу
Процесс приготовления:
- Свеклу отварить в кожуре до готовности. Остудить.
- Измельчить чеснок и всю зелень. Мелко порубить орехи.
- Творог хорошенько размять или пробить блендером. Смешать все ингредиенты для начинки, посолить.
- Свеклу нарезать тонкими кружочками. На каждый выкладывать начинку и свернуть кулечком.