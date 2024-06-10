Во всем мире 10 июня празднуют День мороженого

Каждый год 10 июня сладкоежки отмечают Всемирный день мороженого. В этот день в 1786 году в США начались первые массовые продажи мороженого.

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Мороженое — одно из самых древних лакомств в мире. Еще за две тысячи лет до нашей эры в Китае подавались замороженные десерты: снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зернышками гранатов.

В Европу секрет изготовления мороженого привез в XIV веке Марко Поло. Десерт сразу вошел в число изысканнейших блюд в домах аристократов. Секрет приготовления мороженого тщательно оберегался: придворные кулинары даже давали обет молчания обо всем, что было связано с его приготовлением.

В России мороженое также известно с давних времен. На Масленицу крестьяне смешивали творог, сметану, изюм, сахар и выставляли на холод, чтобы смесь замерзла. Долгое время холодное лакомство готовили исключительно вручную. Литератор Павел Ефебовский в очерке «Петербургские разносчики» писал: «Мороженое продается русским мужичком в огромном ушате, наполненным льдом. Только дорого: рюмка в три глотка стоит ни мало ни много — две серебряные копейки».

Массовое производство мороженого началось в СССР в середине 1930-х годов. Нарком пищевой промышленности Анастас Микоян попробовал этот холодный десерт во время своего визита в США, а после успешно реализовал идею его производства на Родине.

Мороженое — любимое летнее лакомство как детей, так и взрослых. При его выборе в Роспотребнадзоре рекомендуют обращать внимание на несколько моментов. Во-первых, если оно изготовлено с добавлением растительных жиров, то это должно быть указано на этикетке. Вес порции должен быть указан в граммах, поскольку сведения об объеме в миллилитрах не отражают фактическую массу мороженого. В составе допускаются только натуральные стабилизаторы и загустители. В частности, это могут быть: альгинат натрия (Е401), агар (Е406), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450) и др.

С 1 июня 2021 года в России введена обязательная маркировка мороженого.Теперь качество продукции можно проверить через специальное бесплатное мобильное приложение Честный ЗНАК. С помощью него покупатель может убедиться в легальности мороженого, узнать его реальный состав, дату производства и срок годности.