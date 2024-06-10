Диетологи обычно рекомендуют варить кашу на воде, поскольку молоко увеличивает калорийность. Для сравнения, 100 граммов гречки, приготовленной с водой - это 103 ккал, а с молоком - уже 163 ккал.

Также специалисты считают, что молоко может помешать усвоению витаминов и минералов, которыми богаты крупы.

При этом даже сваренная на воде каша дает сытость и энергию. А значит подходит для завтрака.

А если не класть в нее ни соли, ни сахара, ни масла, то такое блюдо подойдет людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. "Пустая" каша содержит обволакивающие вещества, благоприятно действующие на стенки пищеварительного тракта. Кроме того, она способствует поддержанию нормального веса.

Важный момент: у некоторых людей организм не может переваривать молочный белок - лактозу. Им, разумеется, следует есть кашу на воде.

Но молочные блюда не стоит сбрасывать со счетов. Более высокая калорийность обеспечит быстрое насыщение. К тому же жир в молоке помогает усвоению витамина А, что особенно важно для детского питания.

Таким образом, оба вида каши полезны. Эксперты рекомендуют доливать в воду при варке немного молока. Это придаст вкус, а на калорийности скажется незначительно. Также в каши на воде можно добавить немного растительного или сливочного масла. Это поможет усвоению полезных веществ.

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