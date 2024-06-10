Перечислены альтернативы кофе

Для многих кофе — это неотъемлемая часть дня. Но на самом деле существует и множество альтернатив.

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Цикорий. По сравнению с кофе он не содержит кофеина. Также он может привести к вздутию живота, газообразованию.

Грибной кофе. Это простой кофе, но смешанный с сушёным и измельчённым грибным порошком. Но известно, что грибы и грибной кофе приводят к проблемам с пищеварением, особенно при проблемах с почками или запрете на употреблением зерновых.

Матча. В нём кофеина больше, чем в зелёном чае, но меньше, чем в обычном кофе.

Йерба Мате. Кофеина в чашке этого крепкого травяного чая примерно столько же, сколько в чашке кофе. Однако при чрезмерном употреблении это чай повышает риск возникновения рака.

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Чайный гриб. В нём содержатся полезные микробы, развивающиеся при ферментации.

Горячая вода. Известно, что тёплые жидкости проходят через организм чуть быстрее. Это позволяет улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Золотое молоко. Главную роль в этом напитке играет куркума. Также он содержит молоко либо немолочную альтернативу, специи.

Смузи. Вы можете в него добавить фрукты, овощи, белок, различные специи, порошок какого-либо чая.