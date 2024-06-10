Миф о пользе мороженого для охлаждения в жару развеял врач

Употребление мороженого в жару не поможет охладиться. Лакомство, наоборот, стимулирует пищеварение и тем самым «разогреет» организм. Об этом рассказал NEWS.ru кардиолог Дмитрий Орловский.

По словам специалиста, мороженое действует подобно сладкой газировке. Оно ускоряет метаболизм и вырабатывает тепло для переваривания дополнительных калорий.

Врач подчеркнул, что холодное лакомство, конечно, может остудить желудок, и человек почувствует охлаждение. Однако эффект будет краткосрочным и не продлится дольше 30 минут. После этого все тело быстро согреется.

Ранее диетолог Инна Пичугина рассказала, сколько мороженого можно съесть без вреда для здоровья. По ее словам, это не более одной порции раз в два дня при отсутствии проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками.