Как приготовить клубничное варенье без варки: рецепт

Не успели мы оглянуться, как сезон клубники вот-вот подойдет к концу. Самое время запасаться ею на зиму.

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А чтобы сохранить клубнику и ее полезные свойства — ягоду можно заморозить или приготовить из нее варенье.

Ингредиенты:

Клубника — 1 кг.

Вода — 250 мл.

Сахар — 1 кг.

Процесс приготовления: