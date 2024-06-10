Как приготовить клубничное варенье без варки: рецепт

Как приготовить клубничное варенье без варки?
Не успели мы оглянуться, как сезон клубники вот-вот подойдет к концу. Самое время запасаться ею на зиму.
А чтобы сохранить клубнику и ее полезные свойства — ягоду можно заморозить или приготовить из нее варенье.
Ингредиенты:
- Клубника — 1 кг.
- Вода — 250 мл.
- Сахар — 1 кг.
Процесс приготовления:
- Удалите листики клубники. Помойте плоды. Обсушите.
- Соедините в кастрюле воду и сахар. Нагревайте, помешивая, 15 минут. Залейте ягоды горячим сиропом. Оставьте на 20 минут.
- Процедите сироп и проварите еще 10 минут. Залейте им клубнику и оставьте на 20 минут. Снова отдельно прокипятите сироп в течение 5 минут.
- Разложите клубнику по стерилизованным банкам. Влейте сироп. Закатайте и укутайте. После остывания храните в прохладе.