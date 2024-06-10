В Роспотребнадзоре рассказали, чем полезна спаржа
Богатая клетчаткой спаржа почти не содержит жиров, но является источником белка.
Эксперты Роспотребнадзора из Петербурга сообщили, что употребление спаржи способствует нормальной работе кишечника, так как этот продукт богат клетчаткой, белками, но при этом не содержит жиров.
Кроме того, в спарже содержится множество важных для организма микроэлементов, среди которых кальций, йод, железо и цинк. А аминокислота аспарагин расширяет кровеносные сосуды и понижает давление.
Спаржу можно употреблять в самом разно виде. Очень часто ее жарят или запекают, подавая на стол в качестве низкокалорийного гарнира.
Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, такие продукты как яйца, творог и ягоды, можно есть в любое время суток.
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