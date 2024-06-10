В Роспотребнадзоре рассказали, чем полезна спаржа

Богатая клетчаткой спаржа почти не содержит жиров, но является источником белка.

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Эксперты Роспотребнадзора из Петербурга сообщили, что употребление спаржи способствует нормальной работе кишечника, так как этот продукт богат клетчаткой, белками, но при этом не содержит жиров.

Кроме того, в спарже содержится множество важных для организма микроэлементов, среди которых кальций, йод, железо и цинк. А аминокислота аспарагин расширяет кровеносные сосуды и понижает давление.

Спаржу можно употреблять в самом разно виде. Очень часто ее жарят или запекают, подавая на стол в качестве низкокалорийного гарнира.

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, такие продукты как яйца, творог и ягоды, можно есть в любое время суток.

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