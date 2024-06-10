Острая защита от старения: чем полезен редис и кому его нельзя
Роспотребнадзор: редис способен разжижать кровь. Это полезно для профилактики тромбозов, инсульта и некоторых других сердечно-сосудистых заболеваний. Также в редисе есть антоцианы, обладающие противовоспалительным эффектом. Однако острый овощ можно есть не всем: специалисты не рекомендуют его при обострении заболеваний желудка.
Подробнее о свойствах редиса рассказал Роспотребнадзор.
В чём польза редиса
Редис полезен худеющим, потому что в нём мало калорий и много пищевых волокон, рассказало издание «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Витамины, микроэлементы и фенольные соединения в овоще замедляют старение. Ещё овощ укрепляют сосуды и делает кровь более жидкой, отметили специалисты.
Кому нельзя редис
Эксперты назвали болезни, при которых редис противопоказан:
- обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
- гастрит,
- панкреатит,
- желчнокаменная болезнь.
Редис — один из тех продуктов, что советуют есть врачи в июне. Что ещё поможет получить массу витаминов и пользы — узнайте здесь.