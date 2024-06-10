Острая защита от старения: чем полезен редис и кому его нельзя

Роспотребнадзор: редис способен разжижать кровь. Это полезно для профилактики тромбозов, инсульта и некоторых других сердечно-сосудистых заболеваний. Также в редисе есть антоцианы, обладающие противовоспалительным эффектом. Однако острый овощ можно есть не всем: специалисты не рекомендуют его при обострении заболеваний желудка.

Подробнее о свойствах редиса рассказал Роспотребнадзор.

В чём польза редиса

Редис полезен худеющим, потому что в нём мало калорий и много пищевых волокон, рассказало издание «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Витамины, микроэлементы и фенольные соединения в овоще замедляют старение. Ещё овощ укрепляют сосуды и делает кровь более жидкой, отметили специалисты.

Кому нельзя редис

Эксперты назвали болезни, при которых редис противопоказан:

обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,

гастрит,

панкреатит,

желчнокаменная болезнь.

Редис — один из тех продуктов, что советуют есть врачи в июне. Что ещё поможет получить массу витаминов и пользы — узнайте здесь.