Один стакан вечером — и утром минус 1,8 кг: мощный коктейль для похудения

Летом каждому хочется выглядеть привлекательно и хвастаться хорошей фигурой, однако для этого обычно требуется немало усилий. Доктор медицинских наук Михаил Голубев поделился рецептом удивительного зеленого коктейля, который поможет избавиться от 10 кг всего за месяц.

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По словам медика, в этом напитке содержится огромное количество полезных веществ. При этом основой этого коктейля является кабачок. Также понадобятся зелень и фрукты.

Для напитка нужно взять 1/2 стакана мелко нарезанных кабачков, одно яблоко, один киви, 100 мл воды и две-три веточки мяты. Фрукты и овощи нужно измельчить в блендере, добавить воду. Мятой можно украсить коктейль.

Таким напитком нужно заменять ужин. За одну ночь вы можете избавиться от 1,8–2 кг. А если добавить физическую активность, то за месяц уйдут 10 кг.

Ранее персональный фитнес-тренер Джаррод Ноббе заявил, что наиболее распространенными ошибками при похудении с помощью ходьбы являются низкая интенсивность тренировок и плохое питание. Он рекомендовал употреблять достаточное количество воды во время, перед и после тренировок.