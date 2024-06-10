Почему француженки едят все подряд и не толстеют

Мы все знаем, что француженки всегда тонкие и звонкие — и что они поголовно едят пирожные с круассанами, но не толстеют. Парадокс? Весь развитый мир страдает от кризиса ожирения — в том числе и Франция. Но на протяжении десятилетий французам удавалось оставаться стройными даже при диете с высоким содержанием сыра и вина.

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"Это называется «французский парадокс», и он породил бесчисленные исследования того, как люди разных национальностей могут радикально улучшить свой образ жизни, не мучая себя — ведь это совсем не по-французски, ежедневно напрягаться в спортзале. Ученым удалось выявить ключевые причины, по которым французский образ жизни естественным образом способствует сохранению стройности', — рассказывает нутрициолог Елена Мухина.



Они пьют много красного вина, но не перебирают

Все мы знаем, что французы любят выпить бокал красного вина, и многие эксперты считают, что это одна из ключевых причин, почему у них так мало сердечно-сосудистых заболеваний. Во Франции многие люди ежедневно выпивают бокал красного за обедом и ужином, но они редко напиваются до беспамятства.

«В красном вине не только полно полезных для сердца антиоксидантов, оно также очень богато флавоноидами, которые, как было доказано, помогают справиться с повреждениями, вызванными неправильным питанием и сильным стрессом», — уверяет Елена.



Они едят много «здоровых жиров»

Полагаете, диета с большим количеством сыра, масла и сливок не может быть полезной для вас? Эксперты утверждают, что может, при условии, что размер порций будет небольшим, а все насыщенные жиры вы будете получать из здоровых источников.

«Доказано, что потребление насыщенных жиров не сразу приводит к высокому уровню жира в организме, кроме того, важно, чтобы эти жиры поступали в организм вместе с большим количеством белка и клетчатки, но, похоже, французы знали об этом уже сотни лет», — подчеркивает Елена.



Они питаются социально

Для многих из нас прием пищи — это быстрый процесс: просто запихнуть что-нибудь в себя за столом во время работы, чтения книги или листания соцсетей, чтобы поддержать силы.

«Но во Франции обеды или ужины часто проходят в обществе, где люди, как правило, не торопятся и наслаждаются тем, что они едят. Это не только повышает удовлетворенность едой и жизнью, но и дает вашему организму дополнительное время на подавление аппетита, а значит, вы, скорее всего, съедите меньше», — объясняет Елена.



Перекусывать? Никогда

Большинству из нас слишком легко дойти до ближайшего автомата или магазина на углу и побаловать себя закуской, которая вряд ли будет полезна для вашей талии.

«А вот во Франции перекусывают очень редко, а если это и случится, то скорее всего это будет кусок сыра с виноградом, чем пакет чипсов», — уверяет нутрициолог.



Много ходят пешком (или ездят на велосипеде)

Поскольку большая часть истории Франции уходит корнями в средневековые деревни с узкими переулками и извилистыми мощеными улочками, автомобили в городах малопригодны.

«Большинство французов проводят большую часть времени пешком — на работу или за продуктами они могут поехать и на двух колесах. Они берегут автомобиль для дальних поездок за город», — объясняет Елена.



Они предпочитают необработанную пищу

С распространением фастфуда Франция сегодня наводнена бургерными и пиццериями в крупных городах.

«Но стоит отъехать от большого города, и вы обнаружите, что купить обработанную пищу довольно сложно — даже в самых популярных магазинах продаются продукты, которые были сделаны вручную и затем доставлены на рынок. Люди питаются либо тем, что готовят дома (и это настоящий ритуал), либо идут в хороший ресторан», — подчеркивает Елена.



Порции меньше

Для многих из нас доступность еды не позволяет контролировать размер порций. Зачем съедать одну тарелку макарон, если можно сварить целую пачку и съесть три?