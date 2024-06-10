Готовим наваристый хаш с говядиной по традиционному рецепту

Хаш — это сытное и согревающее кавказское блюдо. Оно представляет собой наваристый говяжий бульон, который подают с лавашом.

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Рассказываем, как приготовить хаш самостоятельно по традиционному рецепту.

Ингредиенты

говяжьи ноги — 2 кг;

говяжий рубец — ½ кг;

луковицы — 2 шт.;

соль, перец молотый, перец горошком — по вкусу (необязательно);

свежая зелень, лаваш, рассольный сыр — для подачи.

Способ приготовления