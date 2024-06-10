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Готовим наваристый хаш с говядиной по традиционному рецепту

Хаш — это сытное и согревающее кавказское блюдо. Оно представляет собой наваристый говяжий бульон, который подают с лавашом.

Готовим наваристый хаш с говядиной по традиционному рецепту
© Unsplash

Рассказываем, как приготовить хаш самостоятельно по традиционному рецепту.

Ингредиенты

  • говяжьи ноги — 2 кг;
  • говяжий рубец — ½ кг;
  • луковицы — 2 шт.;
  • соль, перец молотый, перец горошком — по вкусу (необязательно);
  • свежая зелень, лаваш, рассольный сыр — для подачи.

Способ приготовления

  1. Замочите говяжьи ноги на 6–8 часов, меняя воду через каждые 2–3 часа. Залейте чистой водой, вскипятите, снимите пену. Добавьте луковицу и оставьте вариться на слабом огне в течение 8 часов. На этом этапе также можно посолить и поперчить бульон, но традиционный хаш чаще всего готовят без специй.
  2. Нарежьте рубец, положите в отдельную кастрюлю, влейте воду, вскипятите. Снимите пену, добавьте цельную луковицу и варите на слабом огне 2,5 часа. Затем переложите к варящимся ногам, а бульон из-под рубца слейте.
  3. Извлеките ноги и рубец. С ножек снимите мясо, рубец нарубите небольшими кусками. Бульон процедите и вскипятите.
  4. Нарежьте лаваш, сыр, зелень, выложите в отдельные пиалы. На дно тарелок выложите мясо, залейте горячим бульоном.
  5. Традиционный хаш готов!
Еда