Хачапури по-аджарски: рецепт блюда грузинской кухни
Несколько лет назад грузины запатентовали хачапури и признали его памятником культурного наследия своей страны.
Делимся простым рецептом этого вкусного и сытного блюда.
Ингредиенты
Для теста:
- мука пшеничная — 400 г;
- вода — 300 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- дрожжи сухие — 1 ч. л.
Для начинки:
- сыр мягкий (можно использовать сулугуни, адыгейский или другой сыр на ваш вкус) — 400 г;
- сыр твердый — 200 г;
- яйца куриные — 3–4 шт.;
- масло сливочное — 50 г.
Способ приготовления
- Просейте муку, смешайте ее с водой, дрожжами, сахаром и уберите полученную смесь в теплое место на 10–15 минут.
- Через некоторое время достаньте заготовку для теста, добавьте в нее одно яйцо, соль по вкусу и масло. Тщательно замесите. Если тесто остается липким, добавьте в него еще немного муки.
- Оставьте тесто примерно на час, чтобы оно увеличилось в размерах.
- Разделите тесто на несколько равных частей и раскатайте каждую в круглую лепешку.
- Сверните края лепешки к центру, чтобы получился конвертик с углублением для начинки внутри.
- Не забудьте защипнуть края теста!
- Выложите в центр смесь из тертого мягкого и твердого сыра.
- Выпекайте хачапури в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15–20 минут, пока они не станут золотистыми.
- Когда хачапури уже пожелтеет, добавьте в лодочку куриное яйцо.
- Отправьте хачапури по-аджарски обратно в духовку еще минут на пять, пока яйцо не схватится.
- Достаньте блюдо из духовки, растопите сливочное масло и смажьте им верх каждого хачапури.
Готово! Наслаждайтесь популярным рецептом грузинской кухни.