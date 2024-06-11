Соблюдение водного баланса – важный критерий, обеспечивающий здоровье организма. Но пить постоянно только воду надоедает. Эксперты рассказали, что можно добавить в простую воду, чтобы сделать ее полезной.

Для сохранения водного баланса эксперты рекомендуют выпивать не менее 2-2,5 литров жидкости в день. При этом желательно, чтобы это была чистая питьевая вода. Но пить одну лишь воду надоедает, поэтому эксперты назвали ингредиенты, которые можно в нее добавить, чтобы напиток стал не только вкуснее, но и полезнее.

Например, популярный напиток, который придает бодрости и помогает проснуться утром, - это вода с лимоном. Кроме того, за счет содержания витамина С такой напиток укрепляет иммунитет и очищает организм от токсинов.

Добавить в воду с лимоном или пить как самостоятельный напиток можно воду с имбирем, который обладает противовоспалительными, болеутоляющими и расслабляющими свойствами.

Улучшить вкусовые качества воды помогут апельсин и грейпфрут. А содержащиеся в цитрусовых полифенолы и феруловая кислота благотворно сказываются на здоровье сердца.

Напиток с добавлением мяты не только успокаивает нервную систему, но и помогает избавиться с тошнотой и рвотой. Поэтому чай с мятой часто становится одним из излюбленных напитков беременных.

Гранатовый или вишневый сок тоже принесут немалую пользу для здоровья. В том числе помогают устранить боли в мышцах, помогают им восстановиться, оказывают противовоспалительный и антиоксидантный эффект. Гранатовый сок помимо прочего снижает кровяное давление и поддерживает работу мозга.

В качестве добавок можно использовать не только натуральные продукты, но и специальные порошки, отмечают эксперты. Например, электролитный порошок. Особенно полезным напиток, приготовленный с его добавлением, считается при обезвоживании, поэтому часто их рекомендуют для употребления людям, испытывающим серьезные физические нагрузки, а также для восстановления водного баланса при отравлениях и диарее, сообщает портал Ferra.ru.

Ранее специалисты рассказали, как не допустить обезвоживания и назвали продукты, от которых лучше отказаться в жару.