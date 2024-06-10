Рецепт чебуреков: готовим быстрый и сытный обед для большой семьи

Как быстро приготовить сытный и вкусный обед для большой семьи?

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Все просто — жарим чебуреки.

Ингредиенты:

Для теста

Мука — 0,5 кг;

Яйцо — 1 шт.;

Вода — 1 ст.;

Соль — ½ ч. л.

Для начинки

Говядина — 1 кг;

Лук репчатый— 1 шт. крупная;

Базилик — 1 пучок;

Соль, перец — по вкусу.

В миску налить стакан воды, вбить яйцо, посолить, перемешать до получения однородной смеси. Постепенно всыпать муку, постоянно помешивая. Когда масса станет достаточно густой, выложить тесто на доску и, понемногу добавляя муку, замесить руками. Скатать тесто в шар, убрать в полиэтиленовый пакет на полчаса.

Говядину перемолоть в мясорубке с луком, при желании добавить кусочек сала. Базилик мелко нарезать ножом, добавить в фарш, посолить и поперчить, тщательно перемешать руками.

Достать тесто из пакета, вымесить еще раз, разделить на несколько частей и скатать из них колбаски. Нарезать заготовки для сочней, затем каждый раскатать, добавить в середину фарш и залепить по краям.

Чебуреки обжаривают с обеих сторон до румяной корочки на сковороде с подсолнечным маслом. Чтобы они не прилипли, выкладывать их следует, когда посуда хорошо прокалилась. Время обжарки с каждой стороны зависит от размера чебурека: чем больше в нем начинки, тем дольше его следует держать на сковороде.

Теперь вы знаете, как быстро и просто приготовить чебуреки. Ранее мы поделились рецептом пиццы на кефире.