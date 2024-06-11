Топ-5 лучших антипохмельных блюд и напитков

Не секрет, что алкоголь вредит здоровью. Так что самый простой способ избежать проблем — отказаться от спиртного. Однако если вы все же перепили и наутро ощутили последствия, то не стоит отчаиваться. Справиться с похмельем можно с помощью еды и напитков. Делимся подборкой лучших антипохмельных блюд.

© unsplash

Антипохмельная солянка с колбасой

Насыщенные супы с ярко выраженным вкусом — отличное средство от похмелья. Лидером в этой области считается солянка. Для ее приготовления потребуются:

Говяжье мясо — 500 г;

Вареная колбаса — 150–200 г;

Луковицы — 2 шт.;

Картошка — 2–4 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Маринованные огурцы — 1–2 шт.;

Томатная паста — 3 ст. л.;

Растительное масло — 2–3 ст. л. для жарки;

Специи, лавровый лист — по желанию;

Лимон, маслины и каперсы для подачи.

Варите говядину с целой луковицей 1,5 часа, в процессе снимая пену. Готовое мясо извлеките и нарежьте кубиками. Бульон процедите.

Колбасу и картошку нарубите кубиками. Лук, морковь и огурцы измельчите на крупной терке.

Жарьте смесь из лука и моркови на масле до мягкости. Затем добавьте говядину и жарьте до золотистости. Добавьте томатную пасту, перемешайте. Переложите смесь в бульон.

Добавьте огурцы и картошку, специи и лаврушку по вкусу. Варите до размягчения картофеля.

Разлейте по тарелкам, украсьте нарезанным лимоном, маслинами и каперсами.

Не менее эффективное антипохмельное блюдо — это солянка с рыбой. Ее рецепт приведен в нашей статье.

Зеленый смузи от похмелья

В топ антипохмельных напитков непременно входит смузи. Он прост в приготовлении и богат витаминами. Чтобы сделать освежающий напиток, вам потребуются:

Сельдерей — 2 стебля;

Крупное зеленое яблоко — 1 шт. (или 2 маленьких яблока);

Банан — 1 шт.;

Вода питьевая — 100 мл.

Снимите с сельдерея кожицу, нарежьте. Яблоки и бананы избавьте от кожуры, нарежьте. Сложите в чашу блендера, влейте воду и взбивайте до однородности.

Еще больше рецептов зеленых смузи ищите в нашей статье.

Кавказский говяжий хаш от похмелья

Насыщенный говяжий хаш также отлично помогает от похмелья. Но на приготовление блюда уходит немало времени, так что о нем стоит позаботиться заранее. Вам потребуются:

Говяжьи ножки — 2 шт.;

Говяжий рубец — 1 шт.;

Луковицы — 2 шт.;

Специи для бульона — по желанию;

Зелень, лаваш, сыр, уксус — для подачи.

Замочите ножки на 8 часов. Затем залейте чистой водой, доведите до кипения и, сняв пену, варите с целой луковицей около 8 часов на слабом огне.

Рубец промойте и варите на слабом огне с целой луковицей 2,5 часа после кипения. Затем извлеките его из бульона и переложите к ногам.

По истечении 8 часов процедите бульон, снимите с ног мясо, рубец нарубите небольшими кусками. Выложите мясо и требуху на дно тарелки, залейте горячим бульоном.

Подавайте вместе с нарезанными лавашом, зеленью и сыром. Закуски должны лежать в отдельных емкостях.

Кстати, не хуже с похмельным синдромом справляется и другой наваристый суп — харчо. Его рецепт ищите здесь.

Кефирно-овощной антипохмельный коктейль

Еще один напиток, который поможет справиться с похмельем, — это коктейль из кефира и овощей. Вам понадобятся:

Кефир — 200 мл;

Огурец — 1 шт.;

Сахар — 3 ч. л.;

Зелень — несколько стеблей;

Соль и перец по вкусу.

Нарежьте огурцы и зелень, выложите в чашу блендера. Залейте кефиром, добавьте сахар и специи. Для остроты можно всыпать не только черный, но и красный перец. Взбивайте до однородности.

Яичница от похмелья

Яйца — проверенный временем антипохмельный продукт. Считается, что их нужно употреблять в сыром виде, однако это не так. Лучше приготовить аппетитную яичницу. Вам понадобятся:

Яйца — 2 шт.;

Хлеб черный — 1 ломтик;

Лук — 1 шт.;

Специи — по вкусу;

Зелень для подачи;

Ветчина, колбаса или другая нарезка для подачи.

Нарежьте хлеб небольшими кусочками, обжарьте до корочки с обеих сторон. Залейте яйцами, добавьте специи, готовьте под крышкой, пока яичница не схватится. Посыпьте измельченной зеленью. Подавайте с нарезкой.

Еще один вид антипохмельной яичницы — это яичница-окошко. Ее рецепт приведен в нашем топе блюд-пятиминуток. К слову, там же вы можете почерпнуть и другие идеи простых завтраков после праздника.

Это была подборка лучших блюд и напитков от похмелья. Добавьте к ним чай, апельсиновый сок или газированную воду. Такой набор поможет как можно скорее справиться с похмельным синдромом.

Ранее мы привели топ-10 холодных супов на жаркий день.