Топ-5 лучших антипохмельных блюд и напитков

Не секрет, что алкоголь вредит здоровью. Так что самый простой способ избежать проблем — отказаться от спиртного. Однако если вы все же перепили и наутро ощутили последствия, то не стоит отчаиваться. Справиться с похмельем можно с помощью еды и напитков. Делимся подборкой лучших антипохмельных блюд.
Антипохмельная солянка с колбасой
Насыщенные супы с ярко выраженным вкусом — отличное средство от похмелья. Лидером в этой области считается солянка. Для ее приготовления потребуются:
- Говяжье мясо — 500 г;
- Вареная колбаса — 150–200 г;
- Луковицы — 2 шт.;
- Картошка — 2–4 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Маринованные огурцы — 1–2 шт.;
- Томатная паста — 3 ст. л.;
- Растительное масло — 2–3 ст. л. для жарки;
- Специи, лавровый лист — по желанию;
- Лимон, маслины и каперсы для подачи.
Варите говядину с целой луковицей 1,5 часа, в процессе снимая пену. Готовое мясо извлеките и нарежьте кубиками. Бульон процедите.
Колбасу и картошку нарубите кубиками. Лук, морковь и огурцы измельчите на крупной терке.
Жарьте смесь из лука и моркови на масле до мягкости. Затем добавьте говядину и жарьте до золотистости. Добавьте томатную пасту, перемешайте. Переложите смесь в бульон.
Добавьте огурцы и картошку, специи и лаврушку по вкусу. Варите до размягчения картофеля.
Разлейте по тарелкам, украсьте нарезанным лимоном, маслинами и каперсами.
Не менее эффективное антипохмельное блюдо — это солянка с рыбой. Ее рецепт приведен в нашей статье.
Зеленый смузи от похмелья
В топ антипохмельных напитков непременно входит смузи. Он прост в приготовлении и богат витаминами. Чтобы сделать освежающий напиток, вам потребуются:
- Сельдерей — 2 стебля;
- Крупное зеленое яблоко — 1 шт. (или 2 маленьких яблока);
- Банан — 1 шт.;
- Вода питьевая — 100 мл.
Снимите с сельдерея кожицу, нарежьте. Яблоки и бананы избавьте от кожуры, нарежьте. Сложите в чашу блендера, влейте воду и взбивайте до однородности.
Еще больше рецептов зеленых смузи ищите в нашей статье.
Кавказский говяжий хаш от похмелья
Насыщенный говяжий хаш также отлично помогает от похмелья. Но на приготовление блюда уходит немало времени, так что о нем стоит позаботиться заранее. Вам потребуются:
- Говяжьи ножки — 2 шт.;
- Говяжий рубец — 1 шт.;
- Луковицы — 2 шт.;
- Специи для бульона — по желанию;
- Зелень, лаваш, сыр, уксус — для подачи.
Замочите ножки на 8 часов. Затем залейте чистой водой, доведите до кипения и, сняв пену, варите с целой луковицей около 8 часов на слабом огне.
Рубец промойте и варите на слабом огне с целой луковицей 2,5 часа после кипения. Затем извлеките его из бульона и переложите к ногам.
По истечении 8 часов процедите бульон, снимите с ног мясо, рубец нарубите небольшими кусками. Выложите мясо и требуху на дно тарелки, залейте горячим бульоном.
Подавайте вместе с нарезанными лавашом, зеленью и сыром. Закуски должны лежать в отдельных емкостях.
Кстати, не хуже с похмельным синдромом справляется и другой наваристый суп — харчо. Его рецепт ищите здесь.
Кефирно-овощной антипохмельный коктейль
Еще один напиток, который поможет справиться с похмельем, — это коктейль из кефира и овощей. Вам понадобятся:
- Кефир — 200 мл;
- Огурец — 1 шт.;
- Сахар — 3 ч. л.;
- Зелень — несколько стеблей;
- Соль и перец по вкусу.
Нарежьте огурцы и зелень, выложите в чашу блендера. Залейте кефиром, добавьте сахар и специи. Для остроты можно всыпать не только черный, но и красный перец. Взбивайте до однородности.
Яичница от похмелья
Яйца — проверенный временем антипохмельный продукт. Считается, что их нужно употреблять в сыром виде, однако это не так. Лучше приготовить аппетитную яичницу. Вам понадобятся:
- Яйца — 2 шт.;
- Хлеб черный — 1 ломтик;
- Лук — 1 шт.;
- Специи — по вкусу;
- Зелень для подачи;
- Ветчина, колбаса или другая нарезка для подачи.
Нарежьте хлеб небольшими кусочками, обжарьте до корочки с обеих сторон. Залейте яйцами, добавьте специи, готовьте под крышкой, пока яичница не схватится. Посыпьте измельченной зеленью. Подавайте с нарезкой.
Еще один вид антипохмельной яичницы — это яичница-окошко. Ее рецепт приведен в нашем топе блюд-пятиминуток. К слову, там же вы можете почерпнуть и другие идеи простых завтраков после праздника.
Это была подборка лучших блюд и напитков от похмелья. Добавьте к ним чай, апельсиновый сок или газированную воду. Такой набор поможет как можно скорее справиться с похмельным синдромом.
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