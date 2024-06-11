Рецепт американской яичницы-болтуньи на завтрак

Скрэмбл — это популярное на западе блюдо, которое напоминает нашу яичницу-болтунью. Делимся простым рецептом этого вкусного и сытного завтрака.

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Ингредиенты

Яйца куриные — 4 шт.;

Сливочное масло — 20 г.;

Соль, перец, специи — по вкусу;

Опциональные добавки (сыр, помидоры, ветчина, зелень, рыба, лук) — по вкусу;

Масло (сливочное, оливковое, подсолнечное) — 2 ст. л.

Способ приготовления

Разбейте яйца в глубокую емкость, добавьте щепотку соли. Разогрейте сковородку на плите. Если хотите добавить в ваш скрэмбл какие-то добавки — рыбу, лук, ветчину — бросьте их на сковородку перед яйцами. Вылейте яйца на сковороду, увеличьте огонь до максимума и обжаривайте, постоянно перемешивая лопаткой. Готовьте скрэмбл в течение пары минут, затем снимите с огня. Посолите и поперчите скрэмбл по вкусу и, если хотите, украсьте его зеленью, томатами. Можно посыпать готовую болтунью тертым сыром.

Готово! Приятного аппетита.

Ранее мы делились другим рецептом необычной яичницы: попробуйте приготовить шакшуку.