Специалисты назвали пять овощей, способствующих похудению

Пять овощей, способствующих похудению
Во время похудения следует употреблять овощи, среди которых огурцы, болгарский перец, брокколи и помидоры. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить обменные процессы в организме. Об этом сообщает Onlymyhealth.
Огурец
«Огурцы являются богатым источником клетчатки и низкокалорийны. Они могут поддерживать чувство сытости в течение длительных периодов времени», — пишет издание.
Огурцы также способствуют улучшению пищеварения.
Помидоры
Также для похудения полезны помидоры. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают утолять голод.
Болгарский перец
Болгарский перец содержит клетчатку, помогающую улучшить обменные процессы. Этот овощ можно употреблять по-разному: потушить, порезать в салат или просто съесть.
Брокколи
Брокколи богаты клетчаткой. Она подавляет чувство голода и способствует обменным процессам.
Фасоль
Фасоль является одним из лучших источников клетчатки и белка. Она укрепляет мышцы и кости и способствует снижению веса.