Специалисты назвали пять овощей, способствующих похудению

Во время похудения следует употреблять овощи, среди которых огурцы, болгарский перец, брокколи и помидоры. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить обменные процессы в организме. Об этом сообщает Onlymyhealth.

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Огурец

«Огурцы являются богатым источником клетчатки и низкокалорийны. Они могут поддерживать чувство сытости в течение длительных периодов времени», — пишет издание.



Огурцы также способствуют улучшению пищеварения.

Помидоры

Также для похудения полезны помидоры. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают утолять голод.

Болгарский перец

Болгарский перец содержит клетчатку, помогающую улучшить обменные процессы. Этот овощ можно употреблять по-разному: потушить, порезать в салат или просто съесть.

Брокколи

Брокколи богаты клетчаткой. Она подавляет чувство голода и способствует обменным процессам.

Фасоль

Фасоль является одним из лучших источников клетчатки и белка. Она укрепляет мышцы и кости и способствует снижению веса.