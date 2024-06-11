Косметолог объяснил, как кофе влияет на внешность

Насколько полезен кофе для вашей красоты и здоровья? Косметолог Александра Зенирова раскрывает секреты, как этот популярный напиток может повлиять на состояние вашей кожи, волос и общего самочувствия.

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Кофе давно стал утренним ритуалом для многих из нас. Этот ароматный напиток помогает проснуться и начать день с бодрости. Однако, влияние кофе простирается далеко за пределы его тонизирующего эффекта. Как именно кофе воздействует на нашу внешность? Мы обратились за мнением к эксперту - косметологу с 18-летним стажем и автору методики управляемых параметров красоты Александре Зенировой.

Польза кофе для красоты

По мнению Александры Зенировой, кофе обладает множеством полезных свойств:

"Сложно представить утро без чашечки свежего ароматного кофе, ведь содержащиеся в напитке полифенолы, магнезия, хлорогеновая кислота, полиненасыщенные жирные кислоты тонизируют. Кофе - источник кафеиковой кислоты - мощный антиоксидант. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, усиливая процессы возбуждения, из-за чего появляется ощущение бодрости."



Антиоксидантное действие

Кофе содержит кафеиковую кислоту, которая является мощным антиоксидантом. Антиоксиданты защищают клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами, замедляя процессы старения.

Тонизирующий эффект

Полифенолы и хлорогеновая кислота в составе кофе оказывают тонизирующее воздействие на кожу, улучшая её цвет и текстуру.

Стимуляция центральной нервной системы

Кофеин улучшает кровообращение, что способствует более быстрому доставке питательных веществ к клеткам кожи.

Улучшение пищеварения

Регулярное употребление кофе во время еды помогает улучшить переваривание пищи и способствует лучшему усвоению питательных веществ.

"В пищеварительном тракте кофеин сужает сосуды, улучшая переваривание пищи и перистальтику. Пить напиток лучше в процессе еды", - советует Александра Зенирова.



Вред кофе для красоты

Однако, несмотря на свои полезные свойства, кофе может оказать и негативное влияние.

Выведение кальция

Мочегонный эффект кофе приводит к выведению кальция из организма. Дефицит кальция негативно сказывается на состоянии кожи, ногтей, волос, зубов и костей.

"Дефицит кальция выражается в появлении воспалительных элементов на коже и повышенной реактивности, хрупкости и ломкости ногтей, частым кариесом. Норма показателя в сыворотке крови взрослого человека 2,25-2,75 ммоль/л. Сдайте кровь и проверьте свой показатель", - советует эксперт.



Накопление усталости

Постоянное употребление кофе, особенно в больших количествах, может привести к накоплению усталости.

"Кофеин блокирует сигналы нейронам о необходимости "отдохнуть" и восстановиться. Таким образом, организм "теряет" возможность провести "технические" работы, исправить "поломки". Постоянное употребление кофе накапливает усталость, что негативно сказывается на внешнем виде и состоянии: уставшее лицо, синяки под глазами, дряблая кожа, раздражительность", - предупреждает Александра Зенирова.



Как правильно употреблять кофе

Чтобы избежать этих негативных последствий, следуйте рекомендациям:

1. Употребляйте кофе в первой половине дня: Это поможет избежать накопления усталости и негативного влияния на внешний вид.

2. Пейте кофе во время еды: Это способствует улучшению пищеварения и усвоению питательных веществ.

3. Пейте достаточное количество воды:

"Не забывайте употреблять питьевую воду исходя из формулы 30 мл воды на 1 кг массы тела, это позволит поддержать уровень увлажненности кожи."



4. Поддерживайте активный образ жизни:

"Делайте зарядку для поддержания уровня эндорфинов и энергии в теле", - советует косметолог.



5. Сбалансированное питание:

"Насыщенный витаминами и микроэлементами рацион, обратите внимание на продукты, содержащие кальций - лидерами, среди которых кунжут, сыр, миндаль и капуста", - рекомендует Александра Зенирова.



Кофе — это напиток, который может приносить пользу и радость при правильном употреблении. Он улучшает внешний вид, тонизирует и стимулирует. Однако важно помнить о его возможных негативных последствиях и следовать рекомендациям экспертов, чтобы сохранить здоровье и красоту на долгие годы.