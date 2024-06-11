Простой рецепт домашнего кетчупа

Готовим домашний кетчуп на раз, два, три
Приготовить кетчуп дома не так сложно, как кажется. Зато сделав его самостоятельно Вы наверняка будете знать, что все ингредиенты натуральные и полезные. Кроме того, гости и домочадцы наверняка оценят Ваши старания по достоинству.
Ингредиенты:
- Томаты — 500 г
- Вяленые томаты — 100 г
- Оливковое масло — 50 мл
- Чеснок — 2 зубчика
- Лук репчатый — 1/2 шт
- Соль и перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Сделать на томатах надрезы крест-накрест, залить кипятком, подождать пару минут. Слить воду, залить холодной, подождать пока остынут и снять кожицу.
- Добавить все остальные ингредиенты и пробить в блендере.
- Разлить по баночкам или контейнерам и хранить в холодильнике до 7 дней, в морозилке до 6 месяцев. Размораживать через холодильник, тогда вкусовые свойства не изменятся.