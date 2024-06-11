Простой рецепт домашнего кетчупа

Приготовить кетчуп дома не так сложно, как кажется. Зато сделав его самостоятельно Вы наверняка будете знать, что все ингредиенты натуральные и полезные. Кроме того, гости и домочадцы наверняка оценят Ваши старания по достоинству.

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Ингредиенты:

Томаты — 500 г

Вяленые томаты — 100 г

Оливковое масло — 50 мл

Чеснок — 2 зубчика

Лук репчатый — 1/2 шт

Соль и перец — по вкусу

Процесс приготовления: