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Готовим домашний кетчуп на раз, два, три

Приготовить кетчуп дома не так сложно, как кажется. Зато сделав его самостоятельно Вы наверняка будете знать, что все ингредиенты натуральные и полезные. Кроме того, гости и домочадцы наверняка оценят Ваши старания по достоинству.

Простой рецепт домашнего кетчупа
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • Томаты — 500 г
  • Вяленые томаты — 100 г
  • Оливковое масло — 50 мл
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лук репчатый — 1/2 шт
  • Соль и перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сделать на томатах надрезы крест-накрест, залить кипятком, подождать пару минут. Слить воду, залить холодной, подождать пока остынут и снять кожицу.
  2. Добавить все остальные ингредиенты и пробить в блендере.
  3. ﻿Разлить по баночкам или контейнерам и хранить в холодильнике до 7 дней, в морозилке до 6 месяцев. Размораживать через холодильник, тогда вкусовые свойства не изменятся.
Еда