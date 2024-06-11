Перечислены средства, которыми можно и нельзя мыть клубнику

Клубника — одна из самых популярных ягод у детей и взрослых. Но важно знать, как её правильно мыть и чем именно перед употреблением.

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Прежде всего, нельзя мыть клубнику мылом и моющими средствами для посуды. Дело в том, что такие средства могут оставлять на ягодах химические вещества, опасные для здоровья.

Также не рекомендуется использовать горячую воду при мытье клубники. Это может привести к разрушению структуры ягод, потере их вкуса. К тому же при помощи такой воды нельзя удалить пестициды и бактерии.

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Проще всего мыть клубнику в дуршлаге под прохладной водой. Для более тщательной очистки можете использовать соляно-уксусный раствор. Разведите в 1 л воды 1 столовую ложку соли и 2 столовые ложки уксуса. Замочите ягоды в растворе на 5−10 минут, а потом тщательно промойте их прохладной водой из-под крана.

Ещё один эффективный способ очистки клубники — содовый раствор. Для этого нужно развести в 1 л воды 1 чайную ложку пищевой соды.

Существуют и специальные средства для мытья овощей и фруктов. Их вы можете купить в офлайн-магазинах и в Интернете.