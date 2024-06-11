Клубника: как надолго сохранить ее свежей

Вряд ли можно найти человека, который бы не любил клубнику. Все обожают ее свежей, в коктейлях, смузи, с творогом, со сметаной и сахаром, как у бабушки в деревне (в нашем детстве никто знать не знал о гипергликемической бомбе, и все было прекрасно!), в пирогах и фруктовых салатах. Одна беда — свежая ягода быстро портится. Поэтому тут либо бегать в магазин за новой порцией всякий раз, когда захочется ягод, либо искать способы сохранить сочный урожай подольше.

Где лучше всего хранить клубнику?

Если вы не планируете съесть всю клубнику сразу же, лучше всего хранить ее в холодильнике, чтобы сохранить свежесть. Без использования холода ягоды пролежат всего пару дней, а в холодильнике — до недели. Имейте в виду, что целая клубника хранится дольше, чем нарезанная, и не забудьте выбросить все заплесневелые плоды — вы же не хотите, чтобы одна плохая испортила весь урожай!

Как дольше хранится клубника: мытая или немытая?

Чтобы ягоды дольше оставались свежими, их нужно мыть по мере готовности к использованию в любых гастрономических целях. Это значит, что мыть нужно только ту клубнику, которую вы планируете съесть сразу, а остальную оставить немытой и с зелеными «хвостиками». Дело в том, что образование лишней влаги на поверхности ягод приводит к появлению плесени.

Нужно ли хранить клубнику в герметичном контейнере?

Если ягоды целые, хранение их в герметичном контейнере может привести к ускоренному образованию плесени из-за попадания влаги. Лучший способ хранить целые ягоды — разложить их в один слой в открытом контейнере, выстеленном бумажными полотенцами.

Миска для ягод или дуршлаг отлично подходят для этого, потому что они позволяют воздуху циркулировать вокруг ягод! Бумажные полотенца впитывают влагу, чтобы ягоды оставались сухими. Другая опция — контейнеры из прессованной бумаги или того же пластика, но с дырками.

Как сохранить клубнику свежей после нарезки?

Нарезанную или очищенную клубнику всегда следует хранить в герметичном контейнере, чтобы предотвратить высыхание мякоти и размножение бактерий. После нарезки ягоды «живут» не так долго (день-два, не больше!), поэтому лучше хранить их целыми как можно дольше.

Можно ли заморозить оставшуюся клубнику?

Да! Лучший способ насладиться клубникой после того, как сезон закончился, — это набить полную морозилку. Некоторые даже покупают под сезонный урожай отдельную морозильную камеру, и это тоже не лишено смысла.

Если в вашем холодильнике больше свежей клубники, чем вы можете съесть, положите ее в морозилку, чтобы насладиться ею позже. Осенью и зимой вы сможете использовать ее во многих ягодных лакомствах, таких как фруктовые смузи, домашние пироги и торты. Не забудьте, перед закладкой в заморозку ягоды следует тщательно перебрать, вымыть в проточной воде и хорошенько обсушить бумажным полотенцем.