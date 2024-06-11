Натуральные конфеты: чем заменить сладости к чаю

Хотя сезон ягод уже начался, иногда хочется побаловать себя и более серьезными лакомствами к чаю. Делимся рецептами натуральных конфет, которыми можно заменить покупные сладости к чаю и похудеть к грядущему сезону бикини.

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Рецепт овсяных конфет с орехами

В блендере измельчите по 200 г овсяных хлопьев и сухофруктов, добавьте в смесь 100 г орехов, 50 г меда и 50 мл подсолнечного масла. Противень застелите силиконовым ковриком, равномерно распределите по нему полученную массу и запекайте в духовке при температуре 160 градусов полчаса. После полного остывания нарежьте брусочками и храните в холодильнике.

Рецепт банановых конфет

Два банана разрезать и измельчить вилкой. Смешать со 100 г овсяных хлопьев, выложить на противень, застеленный силиконовым ковриком, и выпекать в духовке при 180 градусах 20 минут. Подсушенную массу измельчить блендером, добавить творог и половину объема какао, перемешать и сформировать шарики размером с фрикадельку. Панировать их в остатках какао-порошка, выложить на тарелку и убрать в холодильник на 3 часа.

Рецепт имбирных конфет

В блендере измельчить 12 фиников без косточек, 1 ч. л. ложку тертого имбиря, 100 г очищенного миндаля, добавить сок ½ лимона, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. подсолнечного масла и 2 ст. л. воды. С помощью чайной ложки сформировать шарики, панировать их в семенах белого кунжута и отправить в морозилку.

Благодаря этим рецептам натуральных конфет вы знаете, чем заменить сладости к чаю, чтобы похудеть к сезону бикини. Ранее мы поделились рецептом мороженого без сахара.