Три быстрых рецепта мороженого: как и из чего приготовить холодную сладость дома
Мороженое из йогурта
Если напало вдохновение сделать домашнее мороженое самостоятельно, ловите простой рецепт из трех ингредиентов. Также понадобится емкость для мороженого: это могут быть небольшие контейнеры, специальные формы для мороженого с палочками, стаканчики из-под йогуртов и даже обычные креманки. Взбивать продукт будем в блендере.
Ингредиенты
- Греческий йогурт – 900 грамм.
- Любимые ягоды – 500 грамм.
- Мед – 3–4 столовые ложки.
Как приготовить
Возьмите замороженные ягоды – чернику, голубику, клубнику, малину или другие по вашему вкусу – и пробейте в блендере на мелкие кусочки. Добавьте к этой массе йогурт и хорошенько перемешайте. Затем постепенно добавляйте мед – лучше в процессе периодически пробовать смесь на сладость, чтобы мороженое не получилось приторным.
Подготовьте контейнер или формы и залейте в них получившуюся смесь. Емкости уберите в морозильник на 3 часа, но можно и на всю ночь.
Мороженое из фруктового пюре
Еще один вариант – мороженое на основе фруктового пюре. Использовать можно любые фрукты и ягоды. Для примера расскажем, как приготовить фруктовый лед из клубники и смузи-мороженое из клубники и банана. Здесь тоже понадобятся формы и блендер.
Ингредиенты для фруктового льда из клубники
- Свежая клубника – 200 грамм.
- Сахар – 2 чайные ложки.
Как приготовить
Свежую незамороженную клубнику засыпьте в блендер, чтобы она перемололась в пюре. К нему добавьте сахар и тщательно перемешайте в том же блендере. Смесь залейте в формы и отправьте в морозильник на 3 часа или на всю ночь.
Ингредиенты для смузи-мороженого
- Свежая клубника – 200 грамм.
- Бананы – 2 штуки.
- Мята – пара листочков.
- Молоко – 1,5 стакана.
- Сахар – 1–2 столовые ложки.
Как приготовить
Клубнику, банан и мяту пробейте в блендере до состояния пюре. К смеси добавьте молоко и снова все хорошенько взбейте. Постепенно добавляйте сахар, но ориентируйтесь по вкусу, чтобы не пересластить.
Выложите смесь в десертные чашки или креманки. Отправьте в морозильник на 1 час, чтобы получился мягкий холодный десерт.
Кофейный лед
Наконец, предлагаем приготовить охлаждающий напиток с кофейным льдом. Рецепт здесь совсем простой. Понадобятся формы для льда.
Ингредиенты
- Молотый кофе – 3–4 столовые ложки.
- Вода – 600–700 миллилитров.
- Молоко.
- Сироп.
Как приготовить
Сначала приготовьте кофейный лед. Заварите крепкий молотый кофе во френч-прессе или любым удобным способом – для заполнения двух стандартных форм для льда хватит 600–700 миллилитров напитка. Готовый кофе разлейте по формам и отправьте в морозилку на 2 часа и более.
Когда кофе в формах застынет, приготовьте охлаждающий напиток. Несколько кубиков кофе-льда поместите в стакан или кружку и залейте слегка подогретым молоком. Для вкуса можно добавить шоколадный топпинг или любимый сироп, например карамельный.
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