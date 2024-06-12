Три быстрых рецепта мороженого

Мороженое из йогурта

Если напало вдохновение сделать домашнее мороженое самостоятельно, ловите простой рецепт из трех ингредиентов. Также понадобится емкость для мороженого: это могут быть небольшие контейнеры, специальные формы для мороженого с палочками, стаканчики из-под йогуртов и даже обычные креманки. Взбивать продукт будем в блендере.

Ингредиенты

Греческий йогурт – 900 грамм.

Любимые ягоды – 500 грамм.

Мед – 3–4 столовые ложки.

Как приготовить

Возьмите замороженные ягоды – чернику, голубику, клубнику, малину или другие по вашему вкусу – и пробейте в блендере на мелкие кусочки. Добавьте к этой массе йогурт и хорошенько перемешайте. Затем постепенно добавляйте мед – лучше в процессе периодически пробовать смесь на сладость, чтобы мороженое не получилось приторным.

Подготовьте контейнер или формы и залейте в них получившуюся смесь. Емкости уберите в морозильник на 3 часа, но можно и на всю ночь.

Мороженое из фруктового пюре

Еще один вариант – мороженое на основе фруктового пюре. Использовать можно любые фрукты и ягоды. Для примера расскажем, как приготовить фруктовый лед из клубники и смузи-мороженое из клубники и банана. Здесь тоже понадобятся формы и блендер.

Ингредиенты для фруктового льда из клубники

Свежая клубника – 200 грамм.

Сахар – 2 чайные ложки.

Как приготовить

Свежую незамороженную клубнику засыпьте в блендер, чтобы она перемололась в пюре. К нему добавьте сахар и тщательно перемешайте в том же блендере. Смесь залейте в формы и отправьте в морозильник на 3 часа или на всю ночь.

Ингредиенты для смузи-мороженого

Свежая клубника – 200 грамм.

Бананы – 2 штуки.

Мята – пара листочков.

Молоко – 1,5 стакана.

Сахар – 1–2 столовые ложки.

Как приготовить

Клубнику, банан и мяту пробейте в блендере до состояния пюре. К смеси добавьте молоко и снова все хорошенько взбейте. Постепенно добавляйте сахар, но ориентируйтесь по вкусу, чтобы не пересластить.

Выложите смесь в десертные чашки или креманки. Отправьте в морозильник на 1 час, чтобы получился мягкий холодный десерт.

Кофейный лед

Наконец, предлагаем приготовить охлаждающий напиток с кофейным льдом. Рецепт здесь совсем простой. Понадобятся формы для льда.

Ингредиенты

Молотый кофе – 3–4 столовые ложки.

Вода – 600–700 миллилитров.

Молоко.

Сироп.

Как приготовить

Сначала приготовьте кофейный лед. Заварите крепкий молотый кофе во френч-прессе или любым удобным способом – для заполнения двух стандартных форм для льда хватит 600–700 миллилитров напитка. Готовый кофе разлейте по формам и отправьте в морозилку на 2 часа и более.

Когда кофе в формах застынет, приготовьте охлаждающий напиток. Несколько кубиков кофе-льда поместите в стакан или кружку и залейте слегка подогретым молоком. Для вкуса можно добавить шоколадный топпинг или любимый сироп, например карамельный.

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