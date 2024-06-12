Готовим вкуснейшее блюдо грузинской кухни — чашушули

Чашушули — это одно из основных мясных традиционных блюд грузинской кухни, которое подается на первое. Готовить его несложно. К тому же есть множество рецептов, но суть у них одна: говядина или телятина тушится в томатном соке продолжительное время.

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Ингредиенты:

Говядина — 500 г.

Лук — 2 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Помидоры — 3-4 шт.

Чеснок — 5 зубчика

Перец чили — по вкусу

Соль, черный перец, хмели-сунели — по вкусу

Сливочное масло — 10 г.

Процесс приготовления: