$89.02+0.0395.74+0.10
Почта

Готовим вкуснейшее блюдо грузинской кухни — чашушули

Чашушули — это одно из основных мясных традиционных блюд грузинской кухни, которое подается на первое. Готовить его несложно. К тому же есть множество рецептов, но суть у них одна: говядина или телятина тушится в томатном соке продолжительное время.

Готовим вкуснейшее блюдо грузинской кухни — чашушули
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • Говядина — 500 г.
  • Лук — 2 шт.
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Помидоры — 3-4 шт.
  • Чеснок — 5 зубчика
  • Перец чили — по вкусу
  • Соль, черный перец, хмели-сунели — по вкусу
  • Сливочное масло — 10 г.

Процесс приготовления:

  1. Мясо нарезать кубиками и обжарить в масле, посолить.
  2. Как только мясо начало приобретать корочку, добавить лук, обжарить, добавить сливочное масло и болгарский перец, обжарить.
  3. Помидоры очистить от кожуры, нарезать кубиками, отправить к мясу, и следом добавить перец и хмели, все перемешать и залить кипятком. Оставить тушиться под крышкой 40 минут, за 5 минут до готовности добавить чеснок. Приятного аппетита!
Еда