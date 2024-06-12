Готовим вкуснейшее блюдо грузинской кухни — чашушули
Чашушули — это одно из основных мясных традиционных блюд грузинской кухни, которое подается на первое. Готовить его несложно. К тому же есть множество рецептов, но суть у них одна: говядина или телятина тушится в томатном соке продолжительное время.
Ингредиенты:
- Говядина — 500 г.
- Лук — 2 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Помидоры — 3-4 шт.
- Чеснок — 5 зубчика
- Перец чили — по вкусу
- Соль, черный перец, хмели-сунели — по вкусу
- Сливочное масло — 10 г.
Процесс приготовления:
- Мясо нарезать кубиками и обжарить в масле, посолить.
- Как только мясо начало приобретать корочку, добавить лук, обжарить, добавить сливочное масло и болгарский перец, обжарить.
- Помидоры очистить от кожуры, нарезать кубиками, отправить к мясу, и следом добавить перец и хмели, все перемешать и залить кипятком. Оставить тушиться под крышкой 40 минут, за 5 минут до готовности добавить чеснок. Приятного аппетита!