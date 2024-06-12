Главные десерты лета: охлаждаемся мороженым, джелато и сорбетом

Пусть родиной мороженого и считается Китай, где оно появилось около 4000 лет назад, Россию сложно представить без этого лакомства. Да и легендарный итальянский джелато у нас научились делать не хуже, чем в самой Италии. Рассказываем, в каких заведениях холодный десерт любят больше всего.

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Casa Leone

Здесь вам подадут классический джелато — приготовленный вручную натуральный итальянский десерт из молока и сливок. В кафе более 70 вкусов, среди которых много необычных: белые грибы, черный хлеб, качотта с трюфелем, чай масала, лаванда и халва. Интересный факт: в отличие от фабричного мороженого джелато хранится всего 3-4 дня.

My Gelato

Считается, что джелато появился на свет в XVI веке благодаря архитектору Бернардо Буонталенти. Он увлекался кулинарией и придумал рецепт замороженного десерта, добавив к сорбету молоко, сливки и яйца. Кстати, в кафе помимо джелато есть и безлактозные сорбеты, а для тех, кто считает калории, в меню представлены десерты без сахара.

«Чайная высота»

Изучаем виды холодного лакомства в доме чая и мороженого. Пломбиры готовят из кастарда — заварного крема, сливочные джелато делают без добавления желтка, сорбэ — без молока и сливок. Еще здесь предлагают москвито — желированные сорта сорбэ. И все это обязательно на основе чая с добавлением разных, порой довольно любопытных ингредиентов, например каштанов, печеной репки, опунции, липы, жимолости, березового сока.

Мороженое ГУМ

Ванильное, шоколадное, крем-брюле, с вишней, смородиной, черникой, клубникой, дыней, фисташкой или шоколадной крошкой. Это история не про большой ассортимент, но про ностальгию: первые киоски с пломбиром в вафельном стаканчике появились здесь еще в советские времена. Попробовать десерт, который, как говорят, производят по рецепту 1954 года, все равно что посетить достопримечательность.

«Лаборатория мороженого»

Обогащенное мороженое — это когда цитрус идет с витамином С, малина выступает в паре с протеином, а банан с шоколадом дополняются кальцием. Помимо функциональной линейки здесь представлены веганская коллекция и, конечно же, классические сочетания. Также можно включить фантазию на станции «эскимо-конструктор» или оценить разные десерты с мороженым.

BeyDondurma

Чтобы полакомиться турецким мороженым, как правило, нужно стать участником порой слишком затянутого шоу, которое устраивает мороженщик. Взрослые недоумевают, дети радуются, но, выдержав сие испытание, вы сможете почувствовать себя султаном или султаншей — не меньше. А все потому, что тягучий десерт «дондурма», история которого насчитывает более 500 лет, раньше ели только представители правящей семьи.