Почему ботва должна быть в вашем рационе

В мире кулинарии часто говорят о пользе употребления различных частей растений, и ботва не является исключением. Листья и стебли овощей, которые многие считают отходами, могут стать настоящей находкой для вашего здоровья. Но действительно ли ботва настолько полезна, и что нужно учитывать при ее употреблении? Эксперт Тамара Мосева, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей "Теплые Беседы", делится своими знаниями и опытом.

Свекольная ботва: витаминный кладезь

Свекольная ботва, часто использующаяся в ресторанных блюдах, является настоящим суперфудом.

"В листьях содержится огромный набор полезных для организма веществ: клетчатка, йод, железо, магний, кальций, цинк. Свекольная ботва несет в себе комплекс витаминов: A, B, C, E и K," — рассказывает Тамара Мосева.



Свекольная ботва благотворно влияет на кровеносную систему. Витамины и минералы, содержащиеся в ней, снижают уровень холестерина и предотвращают анемию. Особенно это важно для пожилых людей, среди которых около 20% страдают от малокровия. Регулярное употребление свекольной ботвы помогает укрепить сердечные мышцы и справляться с физическими нагрузками.

"Фолиевая кислота в составе свекольной ботвы необходима для активной работы мозга и улучшения когнитивных функций, что помогает в профилактике деменции," — добавляет Мосева.



Свекольную ботву можно использовать в свежих и вареных витаминных салатах. Она придаст блюдам аромат и повысит их питательную ценность. Добавляйте свекольные листья в супы и другие горячие блюда для получения максимальной пользы.

Морковная ботва: зелень, богатая витаминами

Морковная ботва — это не просто зелень, а настоящий источник витаминов и минералов.

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"Выбрасывать ботву от моркови — значит лишить себя полезных веществ, таких как хлорофилл, магний, железо и калий. Витамина C в ботве значительно больше, чем в самом корнеплоде. Зелень также содержит витамины группы B, A и D," — подчеркивает Тамара Мосева.



Кроме того, эксперт подчеркивает и другие преимущества использования ботвы в пищу:

"Морковь, а также ее ботва, укрепляет сетчатку глаза и значительно улучшает остроту зрения. Элементы ботвы питают кожу и улучшают структуру ногтевой пластины и волос. Благодаря содержанию антиоксиданта биотина зелень моркови помогает в процессе похудения — ускоряет обмен веществ и поддерживает вес в норме. Однако морковная ботва может вызвать неприятные ощущения в животе из-за содержания кофеина, - отмечает она.



Зелень моркови можно добавлять в любые блюда вместо петрушки и укропа. Кроме того, ботву можно сушить, солить и консервировать.

Вред и противопоказания

Как и любой другой продукт, ботва имеет свои противопоказания. Чрезмерное употребление ботвы может привести к образованию камней в почках из-за высокой концентрации оксалатов. Людям, склонным к таким проблемам, следует ограничить употребление ботвы и снизить количество оксалатов в рационе.

"Свекольная ботва не всем приносит пользу. При плохой свертываемости крови, низком давлении и патологиях почек от свекольных листьев стоит отказаться," — предупреждает Тамара Мосева.



Ботва обычно не содержит вредных веществ или токсинов, однако важно выбирать свежую ботву, не обработанную пестицидами или химикатами, чтобы избежать возможного негативного воздействия на здоровье.

Ботва — это не просто отходы, а ценный источник питательных веществ, который при правильном употреблении может существенно улучшить здоровье и обогатить ваш рацион. Однако каждый человек уникален, и при наличии определенных заболеваний или состояний требуется индивидуальный подход. Если есть какие-либо сомнения или вопросы, рекомендуется обратиться к врачу или специалисту в области питания, чтобы получить конкретные рекомендации относительно употребления ботвы.

"Свекольная и морковная ботва могут стать ценным дополнением к вашему рациону, если употреблять их с умом. Они богаты витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье и благополучие. Важно помнить о возможных противопоказаниях и консультироваться с врачом при необходимости," — подытожила Тамара Мосева.



Таким образом, ботва — это удивительный ингредиент, который при правильном использовании может принести много пользы вашему здоровью. Не стоит недооценивать этот зеленый кладезь витаминов и минералов, который скрывается в овощных листьях и стеблях.