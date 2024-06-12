Бариста рассказали о главных ошибках при приготовлении кофе со льдом

Кофе является одним из самых популярных напитков. Интерес к нему не пропадает даже летом: благо, можно добавить лед и наслаждаться любимым вкусом, как ни в чем не бывало.

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На самом же деле все не так просто, как кажется. Превращать горячий напиток в освежающий нужно с умом. Опытные баристы рассказали изданию HuffPost о главных ошибках кофеманов в этом деле.

Во-первых, нужно учитывать процесс таяния льда и корректировать соотношение ингредиентов. Эспрессо в таком случае лучше добавить в двойном количестве, дабы кофе не получился слишком слабым и водянистым.

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Во-вторых, оптимальнее предварительно остудить сам кофе, а уже после добавлять его к молоку и льду.

В-третьих, нужно выпивать кофе сразу. При низкой температуре он окисляется и меняет вкус, поэтому есть шанс не получить максимум удовольствия от напитка.

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