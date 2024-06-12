Эксперты рассказали о пользе рассола

Многие люди привыкли пить рассол от похмелья, однако у этого настоя есть гораздо больше целебных свойств. Эксперты рассказали, что он может помочь в похудении и избавлении от изжоги.

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Так, благодаря большому содержанию электролитов, рассол помогает снимать мышечные спазмы после тренировок. Находящийся в жидкости натрий и калий также увлажняют организм.

Среди прочего настой можно применят для лечения изжоги и для похудения. Это происходит из-за низкого содержания уксуса, который стимулирует сжигание жировой ткани.

Рассол также подходит для тех, кто страдает диабетом II типа. Благодаря своему составу, напиток помогает контролировать уровень сахара в крови, передает «Доктор Питер».

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