Опытные хозяйки поделились секретом вкусных блюд

Не все знают нюансы приготовления рассольника или овощного супа, а также правильного хранения яиц. Опытные хозяйки поделились секретами своего мастерства.

Так, легкий овощной суп можно сделать более густым и питательным, если добавить в него поджаренную муку. А молоко или сливки сделают его вкус более интересным и насыщенным. При варке рассольника тоже нужно быть осторожным: кислые овощи лучше добавлять в последнюю очередь, иначе картофель затвердеет.

Гречку перед варкой нужно обжарить на сковороде или накалить в духовке. Если вы случайно нарезали много лука, то лишнее можно положить на тарелку с солью, чтобы сохранить до следующей готовки. Яйца можно сохранить чуть дольше обычного, если положить их тупым концам вверх. Опытные хозяйки советуют хранить яблоки в холодной солоноватой воде, так они не потемнеют.

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