Эксперт высказалась о пользе готовых блюд из супермаркетов

Блюда из кулинарии супермаркетов и от сервисов, предлагающих готовые рационы, вполне способны заменить домашнюю еду и даже сэкономить на этом. Однако укоренившиеся мифы все еще сидят в головах у людей, сообщила «Вечерней Москве» специалист сервиса экспресс-доставки Юлия Лемешева.

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По словам эксперта, сети закупают продукты напрямую у производителей, это позволило оптимизировать процесс готовки и снизить затраты настолько, что готовая еда может стоить дешевле, чем домашняя, а в доме будет меньше съедобных остатков. При заказе готовых блюд через интернет люди экономят время и силы, а также стоимость проезда до магазина и обратно.

Лемешева отметила, что производители не добавляют в готовые блюда консерванты и искусственные добавки – их состав всегда прописан на упаковке, срок годности проверяется, просроченные продукты утилизируются. Для производителей готовой еды действуют более жесткие надзорные и санитарные нормы, чем в точках общепита. А специалисты следят, в каком виде еда попадает на стол к заказчикам.

«Так, на больших производствах используются высокотехнологичные методы, которые позволяют почти моментально охлаждать горячие продукты в специальных устройствах и упаковывать их в газомодифицированной среде, препятствующей размножению бактерий. После готовые блюда в герметичной упаковке доставляются до дверей клиентов, сохраняя максимум вкуса и аромата», – отметила Лемешева.



Эксперт рекомендует проверять целостность упаковки – в случае ее повреждения можно потребовать возврат денег.

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