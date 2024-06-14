Россияне распробовали моллюск из Охотского моря

В России наблюдается рост спроса на трубача — моллюска, добываемого в Охотском море, который ранее почти полностью экспортировался. Около 30% улова остаётся для внутреннего потребления.

Как пишет РБК со ссылкой на данные ВАРПЭ и крупнейшего российского добытчика трубача, компанию «Тихрыбком», в 2023 году около 85% добычи шло на экспорт, но с начала 2024 года на внутренний рынок уже поставляется около 30%. Гендиректор «Тихрыбкома» Вадим Ермолаев отметил, что за последние четыре месяца продажи мяса трубача в России значительно выросли.

Трубач — это морской моллюск, обитающий на глубине от 200 до 400 метров в северных морях. Запасы трубача на Дальнем Востоке были значительными ещё в советское время, но массовый потребитель о нём мало знал. Жители Магадана первыми начали использовать этот моллюск в своих блюдах и выработали технологию его приготовления — помещали его в банку и медленно нагревали на водяной бане до 60 градусов. Мясо трубача мягкое, белое и по вкусу напоминает смесь краба, кальмара и креветки.

Согласно данным ВАРПЭ, ежегодный мировой вылов трубача составляет около 75 тысяч тонн, из которых российские рыбаки добывают около 6,5 тысяч тонн, занимая пятое место в мире. Лидирует Великобритания с 14 тысячами тонн, затем идут Мексика (13 тысяч тонн), Франция (10,1 тысяч тонн) и Южная Корея (9 тысяч тонн).

Спрос на трубача начал расти в России недавно, несмотря на то, что его промышленная добыча в Магадане началась ещё в 1997 году. Вадим Ермолаев вспоминает, что раньше почти весь улов шёл на экспорт, где цены достигали $22 за килограмм. Однако сейчас его популярность растёт и внутри России, его объём оценивается в 20 тонн в месяц, и его используют около 300 ресторанов по всей стране. Цена на трубача в России остаётся стабильной около 1350 рублей за килограмм, что сопоставимо с ценой креветки, но всё же дешевле краба.

Бренд-шеф ресторанов «Магадан» Сергей Векшин считает, что трубач пока не стал известен широкой публике. Несмотря на относительно низкую цену, многие гости не знакомы с этим продуктом. В «Магадане» трубач не пользуется большим спросом, уступая более известным морепродуктам.

Эксперты полагают, что спрос на трубача продолжит расти и его цена неизбежно увеличится, как это было с кальмаром. Герман Зверев из ВАРПЭ считает, что рост доходов населения откроет новые возможности для продаж рыбной продукции, включая трубача, на внутреннем рынке.