Еда для счастья: шесть групп продуктов, улучшающих настроение

От рациона питания зависит не только общее самочувствие человека, но и его настроение. Одни продукты способны вызвать тревогу, а другие, наоборот, повышают количество гормона радости в организме. Какие продукты способны поднять настроение, выясняла «Вечерняя Москва».

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По словам диетолога Михаила Гинзбурга, такие продукты действительно существуют.

Сладости

— Любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека. Благодаря лакомствам человек получает три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль, — пояснил эксперт.



Ягоды

Также улучшают настроение ягоды, подчеркнул собеседник «ВМ».

— В ягодах много веществ, которые обладают противовоспалительным действием. Они благоприятно влияют на состояние сосудов, улучшают общее состояние человека и, как следствие, настроение, — заверил Гинзбург.



Орехи, сухофрукты

Орехи, как рассказал эксперт, содержат большое количество омега-3 жирных кислот, которые позволяют контролировать тревожность. А сухофрукты обладают большим количеством флавоноидов.

Какао и пряности

— Эти продукты стимулируют выработку дофамина — гормона радости, — пояснил диетолог.



Все эти продукты действительно способны сделать настроение лучше, заключил эксперт.

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