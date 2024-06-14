Как правильно выбрать вкусный и полезный квас

Сегодня на прилавках можно найти карамельный, мятный, клюквенный квас… Но как бы производители ни старались удивить вкусами, далеко не все подходят к делу ответственно. Об этом говорят и данные аналитических компаний. «Вечерняя Москва» узнала, как выбрать качественный квас.

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Специалисты Роскачества регулярно проводят исследования любимого в России летнего напитка. Так, согласно результатам 2022 года, большинство марок кваса соответствует всем необходимым требованиям. За это время рейтинг напитков не изменился. Лидерами остаются «Вятский», «Очаковский», «Ржаной бочонок», «Яхонт», «Букет Чувашии» и другие. А вот в антирейтинге числятся «Зеленая линия» и «Царские припасы». В них эксперты обнаружили высокий уровень этилового спирта, а также другие несоответствия ГОСТу.

— Есть маркеры, которые помогут обезопасить вас от употребления некачественного продукта, — отметил пищевой технолог Игорь Вихряев.



Так, в первую очередь стоит обратить внимание на напитки с небольшим сроком хранения. Это, как правило, нефильтрованные, неосветленные и непастеризованные квасы. В них содержится большое количество питательных веществ. А хранится такой напиток не более трех дней. Если просто хочется попить чего-то вкусного, то подойдет и фильтрованный квас. Он хранится значительно дольше, но содержит большое количество сахара. Главный индикатор качественного напитка — отсутствие в нем ароматизаторов.

— В любом случае всегда обращайте внимание на информацию о соответствии ГОСТу. И приобретайте напиток в темной таре — это позволяет ему дольше храниться, — подчеркнул эксперт. А вот от покупок кваса из бочек, особенно в непроверенных местах, Игорь Вихряев предостерегает: — Нет никакой гарантии, что в напитке не содержится большое количество консервантов и хранится он правильно.



Кстати, перед покупкой можно встряхнуть бутылку с напитком — пузырьки свидетельствуют о высоком качестве кваса, так же как и отсутствие осадка на дне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог:

— Натуральный квас достаточно полезный напиток, однако во всем нужно знать меру и употреблять не более двух стаканов в день. Людям с сахарным диабетом я настоятельно рекомендую отказаться от употребления этого напитка, чтобы не спровоцировать осложнения заболевания. Норма содержания спирта — не более 1,2 процента.



КСТАТИ

Проверить натуральность напитка можно одним простым способом — оставить его на весь день в стакане. Если у кваса не появилось осадка и через несколько суток он не перебродил, то перед вами — газированный напиток с красителями.