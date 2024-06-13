Названы самые полезные сорта риса

Рис является ценным источником витаминов группы B, а также марганца, фосфора, меди и цинка, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, самыми полезными видами данной культуры являются бурый и золотистый. Она подчеркнула, что белый рис, в основном, содержит только углеводы, а его преимущество заключается в быстром приготовлении и универсальном вкусе.

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Бурый рис более полезный, так как отрубная оболочка сохраняет все ценные свойства. Он — прекрасный источник клетчатки, снижает риск болезней сердца и атеросклероза. Так же существует золотистый рис, предварительно обработанный паром, что позволяет сохранить его полезные качества. Золотистый риск полезнее белого, но уступает по пользе бурому, — добавила Тимощенко.



Диетолог-эндокринолог Оксана Михалева ранее рассказала, что употребление фастфуда или соблюдение так называемой вестернизированной диеты может привести к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, неправильное питание способно сократить срок жизни.

До этого диетолог Наталья Петрова посоветовала заправлять окрошку кефиром. По ее словам, такое блюдо принесет наибольшую пользу организму из-за наличия полезных для кишечника молочных бактерий. Эксперт предложила использовать для приготовления полезной окрошки нежирное мясо или рыбу, огурцы, редис, кабачки, а также большое количество зелени в виде укропа, петрушки и зеленого лука.