Какие продукты нужно избегать во время отпуска

Употребление некоторых продуктов может привести к неприятным последствиям в отпуске. Эксперты рассказали, от какой еды лучше отказаться, чтобы избежать пищевых отравлений.

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Одним из основных источников загрязнения пищевых продуктов за рубежом являются сырые фрукты и овощи. Многие думают, что основной причиной расстройства желудка является недоготовленное мясо, однако немытые и плохо приготовленные фрукты и овощи чаще вызывают дискомфорт, поскольку на их кожуре живут бактерии. Продукты с тонкой проницаемой кожицей, такие как яблоки, листовая зелень и огурцы, особенно опасны в этом плане.

Прежде чем употреблять какие-либо фрукты или овощи за границей, убедитесь, что вы можете их тщательно помыть, очистить или приготовить, прежде чем съесть. При мытье фруктов или овощей рекомендуется по возможности использовать бутилированную воду.