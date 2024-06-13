Как приготовить традиционный японский оякодон

Традиционный японский оякодон: гастрономическое удовольствие с азиатским послевкусием
Оякодон — традиционное блюдо японской кухни — разновидность знаменитого донбури. Название оякодон буквально означает «родитель и ребенок»: под родителем подразумевается курица, а под ребенком — яйцо; «дон» — сокращение от «домбури». Готовится просто, а вкус потрясающий.
Ингредиенты:
- Яйцо — 3 шт.
- Куриное филе — 300 г.
- Соевый соус — 6 ст. л.
- Рис — 0,5 ст.
- Лук — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Зеленый лук — по вкусу
Процесс приготовления:
- Разогрейте сковороду и вылейте в нее соевый соус. Как только он начнет кипеть, добавьте нарезанный полукольцами репчатый лук и посыпьте его сахаром.
- Оставьте на огне на 2–3 минуты, периодически помешивая.
- Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и выложите к луку. Перемешайте и готовьте 3–4 минуты.
- Взбейте яйца до однородности и равномерно полейте ими курицу. Накройте посуду крышкой и подождите 3–4 минуты.
- Сварите рис. Выложите его на тарелку, сверху поместите омлет и посыпьте нарезанным зеленым луком.