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Традиционный японский оякодон: гастрономическое удовольствие с азиатским послевкусием

Оякодон — традиционное блюдо японской кухни — разновидность знаменитого донбури. Название оякодон буквально означает «родитель и ребенок»: под родителем подразумевается курица, а под ребенком — яйцо; «дон» — сокращение от «домбури». Готовится просто, а вкус потрясающий.

Как приготовить традиционный японский оякодон
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Яйцо — 3 шт.
  • Куриное филе — 300 г.
  • Соевый соус — 6 ст. л.
  • Рис — 0,5 ст.
  • Лук — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Зеленый лук — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте сковороду и вылейте в нее соевый соус. Как только он начнет кипеть, добавьте нарезанный полукольцами репчатый лук и посыпьте его сахаром.
  2. Оставьте на огне на 2–3 минуты, периодически помешивая.
  3. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и выложите к луку. Перемешайте и готовьте 3–4 минуты.
  4. Взбейте яйца до однородности и равномерно полейте ими курицу. Накройте посуду крышкой и подождите 3–4 минуты.
  5. Сварите рис. Выложите его на тарелку, сверху поместите омлет и посыпьте нарезанным зеленым луком.
Еда