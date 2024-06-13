Пять рецептов завтраков как в ресторане из яиц и авокадо

Делимся рецептами завтраков с авокадо и яйцами. Рассказываем, как легко приготовить блюда, которые не уступают ресторанным, дома — тосты, яичницы и салаты.

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Тост с авокадо и яйцом

Нам пригодятся:

авокадо — 1 шт.;

лимон — половинка;

хлеб тостовый — 1 кусочек;

творожный сыр — 2 ст. л.;

специи — по вкусу;

зелень — по вкусу;

масло — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.

Сварите яйцо. Мякоть авокадо разомните, посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Отправьте кусочек хлеба в тостер или слегка обжарьте на сухой сковороде. Намажьте хлеб творожным сыром. Сверху уложите авокадную пасту, сбрызните лимонным соком, затем добавьте половинку яйца. При подаче украшайте свежими травами. При желании сделайте еще тосты.

Салат с авокадо, луком и яйцом

Для этого рецепта вам понадобятся:

авокадо — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

лимон — половинка;

лук зеленый — 20 г;

соль, специи — по вкусу;

сметана или греческий йогурт — 3 ст. л.;

французская горчица — 0,5 ч. л.

Сварите яйца и нарубите их на кубики. Мякоть авокадо тоже нарежьте на небольшие кусочки и сбрызните соком лимона. Мелко нарубите зеленый лук. Сложите продукты в подготовленную емкость, посолите, поперчите и заправьте сметаной или греческим йогуртом. Добавьте горчицу, украсьте зеленью. Тщательно перемешайте смесь и сразу же подавайте к столу.

Рулетики из лаваша с авокадо

Вот что вам понадобится:

лаваш — 2 листа;

брынза мягкая (творог) — 200–250 г;

зелень — 1 пучок;

яйца — 2 шт.;

лимон — половинка;

авокадо — 1 штука;

оливковое масло — 1 ст. л.

Мелко порубите зелень, яйца сварите и нарежьте на маленькие кусочки. Кашицу из мякоти авокадо сбрызните лимонным соком. Возьмите лаваш, разрежьте на несколько частей. Смажьте оливковым маслом. Выложите на него брынзу или подсоленный творог, аккуратно размажьте по поверхности, добавьте зелень. Сверху уложите пасту из авокадо, яйца и сверните рулетик.

Омлет с рыбой и авокадо

Вам понадобятся:

яйца — 3 шт.;

молоко — 150 мл;

соль, специи — по вкусу;

масло сливочное — смазать сковородку;

авокадо — 1 шт.;

рыба красная малосоленая (лосось, семга) — 50 г;

зелень — по вкусу;

творожный сыр — 150 г.

Для начала сделайте омлет: взбейте яйца с молоком и солью в небольшой миске. Смажьте сковороду сливочным маслом, пожарьте омлет на медленном огне и под крышкой. Авокадо разомните до кашицы. Положите на омлет творожный сыр, пасту из авокадо, филе рыбы, зелень. Сверните в рулетик. Если хотите, порежьте его на аккуратные порции.

Яичница в половинке авокадо

Ингредиенты:

авокадо — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

соль, перец, специи — по вкусу;

сыр твердый — 50 г;

зелень и томаты — для украшения.

Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку. Немного вырежьте мякоть авокадо, чтобы освободить место для яйца. Приготовьте авокадо с яйцом. Разбейте по одному яйцу в каждую половинку авокадо. Посыпьте солью и перцем по вкусу. Выложите половинки авокадо с яйцами на противень, предварительно выстеленный бумагой для выпечки. Выпекайте в духовке при температуре 200 градусов Цельсия около 15–20 минут или до готовности яйца. Посыпьте готовые авокадо с яйцами тертым сыром, свежими травами, нарезанными помидорами или другими овощами на ваш выбор. Подавайте немедленно, чтобы блюдо было горячим.

Мы поделились интересными рецептами из авокадо и яиц. Приготовьте себе завтрак как в ресторане!