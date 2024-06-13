Десять рецептов смузи с бананом в блендере

10 рецептов смузи с бананом в блендере: готовим смузи за 5 минут
Смузи — настоящий источник энергии и витаминов. А еще этот напиток очень прост в приготовлении. Делимся подборкой из 10 лучших рецептов смузи с бананом в блендере.
Простой смузи с бананом и молоком
Начнем с классического рецепта бананового смузи из 3 ингредиентов. Вам понадобятся:
- банан — 1 шт.;
- молоко — 250 мл;
- жидкий мед — 1 ч. л. или по вкусу.
Очистите банан и поделите на 3-4 куска. Выложите в чашу блендера, залейте молоком, добавьте мед и взбивайте до однородности.
Сладкий смузи с бананом и финиками
Этот напиток отличается нежным сладким вкусом и может стать полноценным приемом пищи. Вам понадобятся:
- банан — 1 шт.;
- финики без косточек — 4 шт.;
- питьевой йогурт без наполнителей — 250 мл;
- корица молотая — ½ ч. л. или по вкусу;
- веточка мяты — 1 шт.;
- лед.
Измельчите банан и финики, пересыпьте в чашу блендера. Залейте йогуртом, посыпьте корицей, добавьте мяту и лед. Измельчите до однородности.
Нежный смузи с бананом и клубникой
Еще один простой рецепт идеального летнего смузи. В его состав входят:
- банан — 1 шт.;
- клубника — 250 г;
- молоко или питьевой йогурт без наполнителей — 400 мл.
Удалите хвостики клубники. К слову, для напитка подойдет как свежая, так и замороженная клубника. Замороженные ягоды нужно будет предварительно разморозить. Банан без кожуры нарежьте крупными кусками. Сложите ингредиенты в чашу блендера, залейте йогуртом или молоком и взбейте.
Десертный смузи с бананом и шоколадом
Этот напиток станет идеальным угощением для любителей сладкого. Вам понадобятся:
- банан — 1 шт.;
- питьевой йогурт без наполнителя — 100 мл;
- молоко — ½ стакана;
- овсянка — 2 ст. л.;
- темный шоколад — 50 г.
Натрите шоколад на терке, смешайте с овсянкой, измельчите в чаше блендера. Залейте йогуртом и молоком, всыпьте измельченный банан и взбейте.
Белковый смузи с бананом и творогом
Такой напиток станет сытным, богатым белком перекусом. Возьмите:
- банан — 1 шт.;
- творог — 100 г;
- молоко — 50 мл;
- овсянка — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л. или по вкусу (необязательно).
Выложите в чашу блендера нарезанный банан, овсянку и творог, измельчите до консистенции пюре. Залейте молоком, добавьте мед (по желанию) и опять взбейте.
Кефирный смузи с бананом и вишней
Еще один рецепт простого фруктового смузи. В его состав входят:
- банан — 1 шт.;
- вишня без косточек — 100–150 г;
- кефир — 1 стакан;
- овсянка — 1, 5 ст. л.
Нарежьте или разломайте банан. Выложите в чашу блендера с овсянкой и вишней, залейте кефиром, взбейте.
Витаминный смузи с бананом и киви
Благодаря киви этот напиток приобретает нежный кисловатый привкус. Вам понадобятся:
- банан — 1 шт.;
- кефир или питьевой йогурт без наполнителей — 125 мл;
- киви — 2 шт.
Очистите киви и банан, нарежьте. Выложите в чашу блендера, залейте йогуртом или кефиром и взбейте.
Зеленый смузи с бананом, сельдереем и морковью
Этот смузи богат витаминами и клетчаткой. Возьмите:
- банан — 1 шт.;
- сельдерей — 2 стебля;
- петрушку — 3-4 стебля;
- морковь — 1 шт.;
- воду — 100 мл;
- кефир — 30 мл (по желанию, можно заменить водой);
- мед — 1 ч. л. (необязательно);
- корицу — по вкусу.
Нашинкуйте морковку на крупной терке, нарежьте банан и сельдерей, измельчите листья петрушки. Выложите в чашу блендера, залейте водой и кефиром, приправьте медом и корицей по желанию. Взбивайте до однородности. Кстати, ранее мы поделились подборкой из 7 рецептов смузи с сельдереем.
Диетический смузи с бананом, ягодами и семенами чиа
Благодаря большому количеству клетчатки семена чиа считаются верными помощниками в похудении. А еще они идеально дополнят смузи. Возьмите:
- банан — 1 шт.;
- ягоды по вкусу — 250 г;
- молоко или йогурт — 250 мл;
- семена чиа — 1 ч. л.
Измельчите банан, всыпьте в чашу блендера с ягодами и семенами, взбейте до состояния пюре. Залейте молоком или йогуртом и взбейте еще раз.
Жиросжигающий смузи с бананом и ананасом
Ананас входит в топ жиросжигающих продуктов, так что его непременно стоит добавить в диетический смузи. Возьмите:
- банан — 1 шт.;
- свежий ананас — 150 г;
- кокосовое молоко — 250 мл (можно заменить коровьим молоком);
- лед.
Срежьте кожуру с банана и ананаса, нарежьте фрукты, измельчите в блендере. Залейте молоком, всыпьте лед и снова взбейте.
Цитрусовый смузи с бананом и апельсином
Любителям цитрусовых стоит попробовать этот напиток. В его состав входят:
- банан — 1 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- молоко — 250 мл.
Апельсин очистите, поделите на дольки, удалите косточки и белую пленку. Выложите в чашу блендера вместе с кусочками банана, измельчите до состояния пюре. Залейте молоком и опять взбейте.
Это были 10 рецептов смузи с бананом в блендере. Экспериментируйте с сочетаниями ингредиентов, чтобы сделать собственный идеальный витаминный коктейль.