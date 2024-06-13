Рецепт гуляша, как из детства

Многим знаком вкус гуляша из детского сада. Чаще всего его подавали с картофельным пюре. Рецептом такого гуляша из детства поделилась повар Юлия Архипова.

Для приготовления понадобятся: килограмм свинины, одна морковь, 200 мл воды, столовая ложка сметаны, столовая ложка томатной пасты, столовая ложка муки, два лавровых листа, соль по вкусу и растительное масло для жарки.

Мясо нужно нарезать на маленькие и тонкие кусочки и обжарить их на сковороде, добавив соль. В это время мешаем в воде сметану и томатную пасту. Получившуюся заправку вливаем к обжаренному мясу и добавляем муку.

В сковороду добавляем морковь, измельченную на терке. Солим, перемешиваем и накрываем сковороду крышкой. Тушить гуляш нужно час на медленном огне, пока свинина не станет мягкой, после чего выложить его на гарнир и подать к столу, передают «Белновости».

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