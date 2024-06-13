Продукты на букву А: идеи кулинарных экспериментов

Продолжаем изучать энциклопедию продуктов. Рассказываем, какая еда начинается на букву А, что советуют приготовить из нее кулинарные книги.

Абрикосы

Абрикосы полезны для сердечников, тех, кто страдает проблемами со зрением. Эти фрукты богаты витаминами, аминокислотами, калием и другими полезными веществами. Врачи рекомендуют: ешьте не больше 200 граммов свежих абрикосов или 50 сушеных.

Рекомендуем приготовить из абрикосов варенье. Вот необходимые ингредиенты:

абрикосы — 1 кг;

сахар — 800 г;

вода — 200 мл.

Абрикосы тщательно промойте, уберите косточки. В кастрюлю влейте воду, доведите до кипения, добавьте сахар и проварите сироп две минуты. Затем опустите в него половинки абрикосов, снова доведите до кипения и варите пять минут. После этого снимите кастрюлю с огня и дайте варенью полностью остыть. Затем снова поставьте его на огонь, доведите до кипения и варите еще пять минут. Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

Авокадо

Авокадо рекомендуют есть худеющим. Диетологи говорят, что исключать из рациона жиры нельзя, а авокадо как раз считается их ценным источником. Еще в этих плодах содержатся магний, натрий, калий, витамин Е, К и антиоксиданты, которые помогают сохранить молодость кожи и сосудов. Авокадо также является отличным источником полезной пищевой клетчатки, которая помогает контролировать аппетит и предупреждает многие заболевания.

Делимся классическим рецептом с авокадо — гуакамоле:

авокадо — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

лук красный — 1 шт.;

зелень— 1 пучок;

лимон — 1 шт.;

перец чили — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Помидор, лук, зелень и перец чили мелко нарежьте. Чеснок раздавите. Очистите авокадо от кожуры и косточек, разомните мякоть и сбрызните лимонным соком. Смешайте все ингредиенты. Готово! Лучше ешьте готовое блюдо сразу, не храните долго.

Айва

Айва полезна благодаря своему уникальному составу, высокому содержанию микроэлементов и витаминов. Она обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим, антиоксидантным и другими полезными свойствами. Айва помогает справиться с кашлем, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способствует похудению.

Айва в кисло-сладком соусе. Ингредиенты:

айва — 250 г;

мед — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

масло растительное — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

соус соевый — 1 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

вода — 150 мл;

кунжут — 20 г.

Очистите и нарежьте айву на небольшие кубики. Чеснок раздавите. Тушите фрукт около 10 минут в воде в сковороде. Добавьте оставшиеся ингредиенты и тушите вместе еще около пяти минут. Получившийся соус отлично подходит к мясу и овощам.

Ананас

Ананас полезен благодаря содержанию витаминов группы B, C и A. Еще в нем в больших количествах содержатся цинк, калий, селен, кальций и другие важные для организма вещества. Ананас улучшает иммунную систему, его хорошо есть даже на ночь. Он помогает организму вырабатывать гормон сна — мелатонин.

Делимся легким рецептом салата с ананасами:

ананас консервированный — 200 г;

филе куриное — 200 г;

сыр тертый — 50–100 г;

яйца куриные — 2 шт.;

сметана или греческий йогурт — по вкусу;

французская горчица — 0,5 ч. л.;

соль, специи — по вкусу.

Куриное филе сварите, остудите, разделите на небольшие кусочки. Яйца сварите и мелко нарежьте. Сыр натрите. Ананасы откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, затем нарежьте небольшими кусочками. В миске соедините все ингредиенты, добавьте заправку — сметану и горчицу, посолите по вкусу и перемешайте.