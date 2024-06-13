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Продукты на букву А в энциклопедии продуктов: идеи кулинарных экспериментов

Продолжаем изучать энциклопедию продуктов. Рассказываем, какая еда начинается на букву А, что советуют приготовить из нее кулинарные книги.

Продукты на букву А: идеи кулинарных экспериментов
© РИА Новости

Абрикосы

Абрикосы полезны для сердечников, тех, кто страдает проблемами со зрением. Эти фрукты богаты витаминами, аминокислотами, калием и другими полезными веществами. Врачи рекомендуют: ешьте не больше 200 граммов свежих абрикосов или 50 сушеных.

Рекомендуем приготовить из абрикосов варенье. Вот необходимые ингредиенты:

  • абрикосы — 1 кг;
  • сахар — 800 г;
  • вода — 200 мл.

Абрикосы тщательно промойте, уберите косточки. В кастрюлю влейте воду, доведите до кипения, добавьте сахар и проварите сироп две минуты. Затем опустите в него половинки абрикосов, снова доведите до кипения и варите пять минут. После этого снимите кастрюлю с огня и дайте варенью полностью остыть. Затем снова поставьте его на огонь, доведите до кипения и варите еще пять минут. Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

Авокадо

Авокадо рекомендуют есть худеющим. Диетологи говорят, что исключать из рациона жиры нельзя, а авокадо как раз считается их ценным источником. Еще в этих плодах содержатся магний, натрий, калий, витамин Е, К и антиоксиданты, которые помогают сохранить молодость кожи и сосудов. Авокадо также является отличным источником полезной пищевой клетчатки, которая помогает контролировать аппетит и предупреждает многие заболевания.

Делимся классическим рецептом с авокадо — гуакамоле:

  • авокадо — 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • лук красный — 1 шт.;
  • зелень— 1 пучок;
  • лимон — 1 шт.;
  • перец чили — 1 шт.;
  • соль — по вкусу.

Помидор, лук, зелень и перец чили мелко нарежьте. Чеснок раздавите. Очистите авокадо от кожуры и косточек, разомните мякоть и сбрызните лимонным соком. Смешайте все ингредиенты. Готово! Лучше ешьте готовое блюдо сразу, не храните долго.

Айва

Айва полезна благодаря своему уникальному составу, высокому содержанию микроэлементов и витаминов. Она обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим, антиоксидантным и другими полезными свойствами. Айва помогает справиться с кашлем, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способствует похудению.

Айва в кисло-сладком соусе. Ингредиенты:

  • айва — 250 г;
  • мед — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • масло растительное — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • соус соевый — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • вода — 150 мл;
  • кунжут — 20 г.

Очистите и нарежьте айву на небольшие кубики. Чеснок раздавите. Тушите фрукт около 10 минут в воде в сковороде. Добавьте оставшиеся ингредиенты и тушите вместе еще около пяти минут. Получившийся соус отлично подходит к мясу и овощам.

Ананас

Ананас полезен благодаря содержанию витаминов группы B, C и A. Еще в нем в больших количествах содержатся цинк, калий, селен, кальций и другие важные для организма вещества. Ананас улучшает иммунную систему, его хорошо есть даже на ночь. Он помогает организму вырабатывать гормон сна — мелатонин.

Делимся легким рецептом салата с ананасами:

  • ананас консервированный — 200 г;
  • филе куриное — 200 г;
  • сыр тертый — 50–100 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сметана или греческий йогурт — по вкусу;
  • французская горчица — 0,5 ч. л.;
  • соль, специи — по вкусу.

Куриное филе сварите, остудите, разделите на небольшие кусочки. Яйца сварите и мелко нарежьте. Сыр натрите. Ананасы откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, затем нарежьте небольшими кусочками. В миске соедините все ингредиенты, добавьте заправку — сметану и горчицу, посолите по вкусу и перемешайте.

Еда